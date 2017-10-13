即巿股評 港股直擊

港股自從上周五升穿2015年的高位後開始進入整固，惟美聯儲會議紀錄顯示官員們對下一次加息態度審慎，加上美股即將進入第三季業績期，美股維持良好表現，港股也因而受惠，展開新一輪升勢。筆者預期港股升浪仍可延續，因「十九大」將在下周三(18日)召開，內地股市有望因而靠穩，對港股有利。

筆者預計「十九大」將會加快環保政策的推動，相關行業的股份如光大國際(00257)將因而受惠。光大國際主要業務為建造、環保能源項目運營，包括垃圾發電廠等，以及環保水務項目運營，包括污水處理廠等。該公司上半年盈利急升49%，增長屬近年最多，並預計未來數年其營運收入仍會有強勁增長，新近中標項目也有助提升整體盈利，如上月公布，中標海南省陵水黎族自治縣垃圾發電項目及餐廚垃圾處理項目，並與陵水縣人民政府簽署特許經營權協議，投資建設陵水垃圾發電及餐廚項目。

目前股價仍未完全反映利好因素，加上此股向來派息率穩定，料能吸引長線投資者，支持股價持續上升，近日其走勢已明顯轉強，預期稍作調整後有望再有新一輪升勢，建議可候10.2元買入，目標價13元，跌穿9.5元止蝕。

麥振威

證監會註冊編號:(AEK 141)

富昌金融集團聯席董事

＊ 筆者無持有上述股份任何權益