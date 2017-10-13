即巿股評 港股直擊 國際財經

美股三大指數周三再創收市新高之際，新鮮出爐的諾貝爾經濟學獎得主塞勒(Richard Thaler)卻大潑冷水，直言目前美股是他有生以來所見最高風險的時候，惟大市風平浪靜，似乎在「打盹」(napping)。他警告假如市場氣氛突然轉趨緊張，投資者將很易被嚇倒。然而，本欄覺得這情景不易出現，首先一定要有較大的負面催化劑驅使市況逆轉，但從現時企業的基本因素與宏觀環境來看，暫未見到端倪。

事實上，根據市場調查機構Factset分析，儘管第三季度整體美國企業盈利預期只增長2.9%，至第四季度卻估計上升11.1%。標普500指數成分股中，海外收入佔比較高的企業將受惠美元滙價走弱和全球GDP復甦，盈利增長動力較依賴本土收入的公司為大。

從附【圖】可見，若以本土收入佔整體比重50%作分界，逾半收益來自海外的標指成分企業，第三季度收入估計將增加7.7%，高於整體標指企業平均的4.9%；反之，50%以上收入來自本土的標指企業預期第三季收入僅增3.8%。

盈利增長方面，50%以上利潤來自海外的標指企業，預期第三季多賺7.9%，高於整體標指企業的2.8%；反觀50%以上盈利來自本土的標指公司，業績料倒退0.1%。

從板塊角度看，同樣以海外收益佔比較高的行業成績最亮麗，科技和能源股是標普500指數第三季度盈利和收入增長的最大貢獻者。如果撇開這兩大板塊，標指企業的盈利和收入增幅分別下降至0.7%和4.2%。估值方面，標普500指數預測市盈率約為18倍，雖然高於過去5年及10年平均的15.6倍及14.1倍，惟展望全年盈利仍可錄得9.2%增長。由此觀之，估值偏貴的美股，盈利增長前景保持正面，未來升勢或放慢，但應不會爆發股災。

聯儲局9月議息紀錄顯示，多名委員相信通脹需要更長時間才可回升至2%的政策目標。芝加哥聯儲銀行行長埃文斯認為，聯儲局應觀察較長時間來評估通脹形勢，看到有明顯進展才加息也不遲，言論傾向鴿派。

不過，堪薩斯聯儲銀行行長喬治指出，經濟持續增長和接近全民就業，低通脹已非問題，聯儲局應該維持加息步伐不變，確保經濟不致過熱及金融市場穩定。

目前聯儲局內部大致分成三派，首先是強調倘若中長期經濟前景保持增長，當局應該繼續加息，這一派委員佔多數；另一派認為應視乎數據，等待通脹出現上升跡象再加息；餘下極少數的，則堅持要推遲加息決定，直至確認通脹可在中期內回升至2%(目標水平)。聯儲局本月開始啟動縮減資產負債表，估計年底再加息一次，惟目前波幅指數VIX均值似乎呈現結構性下降；除非美國國債息率急速走高並突破臨界點(詳見昨天本欄)，否則金融市場短期發生崩盤的機會不大。

港股方面，恒生指數繼續於28500點水平附近爭持，收市報28459點，上升69點(0.24%)。從技術走勢分析，若恒指周線RSI失守70水平，後市可能出現較大調整；反之短線會處於高位整固格局。

信報投資研究部

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