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滙豐控股(00005)宣布，零售銀行及財富管理行政總裁范寧(John Flint)將會接替歐智華，出任執行董事及集團行政總裁，任命將於明年2月21日歐智華卸任兩個職位及自滙豐退休之後生效。

滙控主席杜嘉祺(Mark Tucker)表示，范寧在多個地區、業務和職能範疇擁有豐富和深入的銀行經驗。在遴選的過程中，范寧和他及董事會已就集團日後發展的機遇和優次釐訂出清晰概念。未來幾個月，集團會在范寧正式接替歐智華出任集團行政總裁前緊密合作，制訂所須的關鍵措施，確保能夠鞏固和加強集團的發展動力。

范寧稱，會以謙卑的態度，接下集團行政總裁的重任，對於能夠領導滙控感到極為興奮。集團已對未來發展作好充分準備，但必須繼續創新，並加速改革的步伐。

對於歐智華將退任，杜嘉祺形容歐智華以其龐大的魄力和無比的決心，帶領集團渡過一個艱難時期，並成功重整集團的業務策略，衷心感謝他對滙控的貢獻。

現年49歲的范寧，於1989年加入滙控。作為執行董事及集團行政總裁，范寧於服務合約下的報酬，包括每年120萬英鎊(約1236萬港元)的基本薪金、每年170萬英鎊(約1752萬港元)的固定薪酬津貼，以及每年36萬英鎊(相當於基本薪金的30%)的退休金津貼。