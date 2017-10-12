港股直擊 即巿股評

隔晚美股造好，9月聯儲局會議紀要顯示有更多聯儲局官員質疑12月份是否需要加息，道指再創收市新高。港股昨日先高後低，今日反覆靠穩。大市成交額縮減近兩成。板塊以內險表現最好，生物科技股落鑊炒起。

恒指今早高開41點，開市曾升73點後轉反覆，一度倒跌46點，見28343點全日低，其後發力，上午最多升82點，中午升75點，午後突破上午高位，曾升139點，見28528點全日高，尾段回順。恒指收報28459點，升69點或0.2%。大市今日上升股份比例為56%，下跌股份比例44%。

全日成交額906.07億元，較上日減少約216.56億元或19.3%。

國企指數收報11500點，升88點或0.8%。

恒指即月期貨收市升124點或0.44%，報28438點，低水21點。

A股兩市收市跌幅收窄至近持平，滬指微跌0.06%；深成指跌0.05%。兩市成交額約4815億元人民幣。

歐洲三大股市最新個別發展；美國道指期貨最新跌10點，報22806。

藍籌股方面，友邦(01299)升0.8%；建行(00939)升1%；中移動(00941)升0.6%；港交所(00388)升0.7%。另外，國泰(00293)升2.8%；旺旺(00151)升2.6%。相反，萬洲國際(00288)昨日回吐半成後，收市跌2.7%；恒安(01044)跌2.8%；蒙牛(02319)跌1.4%；滙控(00005)除息，收市跌兩仙；騰訊(00700)創新高，收市倒跌0.4%。

焦點板塊

內險股：今日跑出，午後升幅顯著，平保(02318)升2.8%；國壽(02628)升1.3%；新華保險(01336)曾飆7.2%，收市升6.3%，其A股(601336.SH)升3.6%；人保(01339)升2.2%；太保(02601)升3.4%；太平(00966)升7.4%；財險(02328)升4.9%。

本地地產股：券商普遍對特首林鄭月娥昨日未布公布首置盤計劃細節感失望，大致維持主要本地地產股看法不變。板塊今早普遍回升，當中九倉(00004)以90億元向綠景中國(00095)，出售觀塘仍在興建中的「8 Bay East」，股價升2.5%；會德豐(00020)升0.5%；綠景中國升0.4%。另外，新地(00016)升1.9%；新世界發展(00017)升2.3%；恒地(00012)升0.8%，不過德銀維持「沽售」評級；長實集團(01113)升1.4%。

汽車股：外電昨日報道，長城汽車(02333)將與寶馬在華組建新的合資公司，長汽AH股今早停牌。昨日高開低收的華晨中國(01114)，獲高盛升目標價超過一倍至28.8元，評級由「中性」升至「買入」，股價曾反彈8.2%，收市僅升1.2%。另外，東風(00489)升0.5%；廣汽(02238)升2.1%；北汽(01958)飆7.3%；比亞迪(01211)升2.2%。此外，4S零售商中升(00881)發行本金額23.5億元，2018年到期的零息可換股債券，股價曾挫5.1%，收市跌1.9%。

醫藥股：多隻生物科技股突圍，金斯瑞生物科技(01548)飆18.6%，收報9.88元為近一個月高，成交額3.04億元；昊海生物科技(06826)升7.1%；BBI生命科學(01035)飆15.1%。另外，同仁堂科技(01666)升6.3%；醫思醫療(02138)升3.9%；石四藥(02005)創逾兩年高，收市升2.7%；神威藥業(02877)升2.8%；綠葉製藥(02186)升1.9%。

焦點股份

眾安在綫(06060)：連跌3日後，今早一度跌至85元，之後反彈，最多升6.3%，收市升2.5%，成交額16.28億元。另外，集團旗下眾安科技與百仕達(01168)附屬香港百仕達訂立合營公司協議，以於重慶市大足區成立一家小微貸款公司。百仕達今早曾升13.4%，收市升9%，成交額1.83億元。

香港中旅(00308)：股價創21個月新高，收市升6.4%，成交額1.41億元。中金公司指集團的香港物業價值有待發掘，把目標價由2.64元升至3.88元，評級由「持有」上調至「買入」。

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