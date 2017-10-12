即巿股評 港股直擊

港股仍然係慢牛，上星期五升穿2015年大時代高位後，繼續高台爭持儲力，昨日恒指跌100點，但反映股價高於50天線之中線市寬升至59.2%，為逾六個月最高水平，反映港股內部質素持續改善，資金在追落後股份。恒指14天RSI未超買，目前約只係62.2，短期有機會突破28626，上周三上升裂口28194點為短期支持。

個別強勢股可能較反覆，配股活動可能增加，落後的中小型股有不俗機會。新華文軒(00811)今日價量齊升，走勢上已擺脫下降軌，騰訊(00700)的閱文集團若獲批分拆上市，同屬文化出版及具電商概念的新華文軒可受惠「影子股」效應，待回至6.7元附近可買，上望7.2元，穿6.4元即密集區附近止蝕。

筆者愛股開達集團(00180)終於大爆發，已較9月尾在公仔箱推介時升兩成七，成交亦被激活。施政報告中提出研究將全幢工廈免補地價改裝為過渡性房屋，開達在啟德附近擁有曾傳放售的開達大廈，自然水漲船高。老牌港資羅氏集團最近以13.5億購入觀塘道350號麥士威工業大廈全幢，亦反映投資者不限於被視為盲搶的中資企業。開達今日最高升至1.05元，現升8.6%報1.01元，回落至1元以下可放心收集，未計一旦釋放資產價值，股價亦可值1.25元，返回大時代高位。

羅崇博 (杜比)