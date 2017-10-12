港股直擊 中國財經

五礦資源(01208)行政總裁焦健表示，目前正考慮銅和鋅核心業務以外的收購交易。

路透引述焦健在墨爾本一個午餐會上稱，該公司也在繼續評估其他大宗商品，其中可能包括生產電動汽車需要的其他材料。

他指出，中國政府支持國有工業企業的海外活動，尤其是中國短缺的大宗商品。而五礦已被選為國企改革的試點項目，這是金屬行業的唯一一家。

他表示，現在進行收購愈來愈難，因其看中的銅礦資產，其他礦商也想要，競爭愈來愈激烈，因此對有意收購的資產，五礦資源可能會更傾向與其他公司合作，而不是進行全現金收購。