訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 14:43 港股直擊 中國財經

五礦資源覓大宗商品資產收購機會

放大圖片

五礦資源(01208)行政總裁焦健表示，目前正考慮銅和鋅核心業務以外的收購交易。

路透引述焦健在墨爾本一個午餐會上稱，該公司也在繼續評估其他大宗商品，其中可能包括生產電動汽車需要的其他材料。

他指出，中國政府支持國有工業企業的海外活動，尤其是中國短缺的大宗商品。而五礦已被選為國企改革的試點項目，這是金屬行業的唯一一家。

他表示，現在進行收購愈來愈難，因其看中的銅礦資產，其他礦商也想要，競爭愈來愈激烈，因此對有意收購的資產，五礦資源可能會更傾向與其他公司合作，而不是進行全現金收購。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。