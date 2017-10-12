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今日 13:42 港股直擊 即巿股評

【異動股】南旋控股急升14% 創上市新高

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南旋控股(01982)股價急漲，暫時最多升14.1%，見2.34元創上市新高，現升12.2%，成交額6290萬元。

集團主要從事針織產品製造業務，上月底公布向主席、行政總裁、執董兼主要股東王庭聰收購保麗信集團100%股權，代價5.5億元，其中3.44億元將由公司發股2億股支付，佔擴大後股本8.8%，每股作價1.72元，餘額則將以現金支付。

交易完成後王庭聰持股將由72.29%增至74.73%。

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