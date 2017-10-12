即巿股評 港股直擊

美股真係唔得笑，隔晚三大指數又創收市新高，帶動港股喺夜期同ADR時段回升，收復番 28400 失地。恒指今早高開41點，其後表現反覆，曾倒跌46點，見過28343點半日低位。盤中最高見28472 點，中午報收28464 點，升75點。國指呢兩日都跑贏恒指，半場報收11501點，升89點。噚日講過兩隻恒指重磅孖寶騰訊(00700)同大笨象(00005)將會主宰大市命運，雖然噚日大市急回，但呢對孖寶尚算硬淨，加上夜期見過 28425 點低位，叫做搵咗短線個底，今日能夠重返28400之上，支持力度有番咁上下，即係又唔死得，只要再突破28550，呢個月仍有機會挑戰二萬九。

騰訊又創新高，見過353.8元，但升勢唔算強勁，半日報收352.2元，只係升咗六粒神咁大把。至於大笨象暫時飛唔郁，但77元守得住，79元又頂鬼住，不過今晚花旗嗰邊陸續有大型金融機構派成績表，只要放榜成績好過預期，隨時可帶動大笨象起飛。噚日份施政報告未有公布首置計劃細節，陀地地主嚇親打冷震，唔少都先升後倒跌，仲回得幾急。不過今日板塊已見回升，當然未能扭轉噚日急回嘅劣勢，但總算企番穩，整固一吓又可再組織升勢。

汽車股今日生猛番晒，其中一隻阿 Man 愛股華晨中國(01114)得到高盛祝福，將目標價大幅調高一倍有突至28.8 元，評級亦調高至「買入」，一度刺激股價升至 23 元，半日報收 22 元，升 3.5%，暫時跟開市價持平。板塊內股份個別發展，呢個板塊處於調整期，暫未回復強勢。

內銀股跟內險股，係近期阿Man 睇高一線板塊，而噚日跌市內銀股亦表現硬淨，一旦十九大有利好消息刺激呢兩個板塊，隨時係推升大市再創新高嘅另一主要動力。內銀股都係mark住建行(00939)同工行(01398)；至於內險股唔使諗，幾時都係平保(02318)先行，今日走勢亦理想。內房股表現參差，暫時難言恢復強勢，個別龍頭內房靠穩，但次一線內房股仍見逆市回吐。短線內房股要抖抖，阿爺啱啱先出招調控，總需要時間去消化利淡因素。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)