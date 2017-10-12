港股直擊 即巿股評

隔晚美國三大指數向上，道指再創收市新高。港股昨日自高後低，今早表現仍然反覆。

恒指今早高開41點，開市曾升73點後轉反覆，一度倒跌46點，見28343點半日低，其後發力突破早段高位，上午最多升82點，見28471點。恒指中午收報28464點，升75點或0.3%，大市成交額459.96億元。

國企指數報11501點，升89點或0.8%。

A股半日個別發展，滬指跌0.17%；深成指升0.15%。

藍籌股方面，滙控(00005)除息，半日升0.4%；友邦(01299)升1%；建行(00939)升0.7%；平保(02318)升2.3%；中移動(00941)升0.7%；騰訊(00700)創新高後，半日僅升0.2%。另外，國泰(00293)升2.8%；旺旺(00151)升2.8%。相反，萬洲國際(00288)昨日回吐半成後，半日再跌4.3%，為表現最差藍籌；恒安(01044)跌3%；蒙牛(02319)跌2%。

焦點板塊

本地地產股：券商普遍對特首林鄭月娥昨日未布公布首置盤計劃細節感失望，大致維持主要本地地產股看法不變。板塊今早普遍回升，當中九倉(00004)以90億元向綠景中國(00095)，出售觀塘仍在興建中的「8 Bay East」，股價升3%為表現最好藍籌；會德豐(00020)升0.2%；綠景中國升0.4%。另外，新地(00016)升1.1%；新世界發展(00017)升0.5%；恒地(00012)升0.6%；長實集團(01113)升0.8%。

汽車股：外電昨日報道，長城汽車(02333)將與寶馬在華組建新的合資公司，長汽AH股今早停牌。昨日高開低收的華晨中國(01114)，獲高盛升目標價超過一倍至28.8元，評級由「中性」升至「買入」，股價曾反彈8.2%，半日升3.5%。另外，東風(00489)升0.7%；廣汽(02238)升1.5%；北汽(01958)急升6.4%；比亞迪(01211)升1.8%。此外，4S零售商中升(00881)發行本金額23.5億元，2018年到期的零息可換股債券，股價曾挫5.1%，半日跌1.4%。

焦點股份

眾安在綫(06060)：連跌3日後，今早一度跌至85元，之後反彈，最多升6.3%，半日升5.3%，成交額11.75億元。另外，集團旗下眾安科技與百仕達(01168)附屬香港百仕達訂立合營公司協議，以於重慶市大足區成立一家小微貸款公司。百仕達今早曾升13.4%，半日升10.4%，成交額1.56億元。

華夏健康產業(01143)：今早復牌曾飆31%，半日升17.9%。集團以最高現金代價3.6億元人民幣，收購製造及銷售避孕套的蘭州科天健康約84.11%股權。

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