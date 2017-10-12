港股直擊 即巿股評

隔晚美股三大指數造好，道指再創收市新高。港股今早表現反覆，呈好淡爭持局面，暫仍受制於28500點水平。

恒指今早高開41點後，升幅曾擴大至73點，其後表現反覆，一度倒跌46點，見28343點半日低。臨中午收市前升穿早段高位，今早最多升82點，高見28471點。恒指中午收報28464點，升75點或0.26%，大市半日成交額459.96億元。

國企指數報11501點，升89點或0.79%。

藍籌股方面，騰訊(00700)今早創新高，高見353.8元，半日則升0.17%; 國泰(00293)獲高盛加入「確信買入名單」，今早升2.85%，為表現第二好恒指成份股。

內需股個別走，旺旺(00151)升2.8%; 萬洲(00288)及恒安國際(01044)則分別跌4.3%及3%，為表現最差兩隻藍籌。

本地地產股普遍回升，九倉(00004)以90億元出售觀塘項目，股份半日升3%。昨日急挫近半成的恒地(00012)，升0.57%; 新地(00016)及信和(00083)亦分別升1.08%及0.57%。

眾安在綫(06060)三連跌後回勇，今早升5.31%; 其他內險股亦見追捧，新華保險(01336)升4%，為表現最好國指成份股。中國財險(02328)及平保(02318)則分別升3.1%及2.3%。

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