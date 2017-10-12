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今日 11:28 港股直擊 即巿股評

港股跌46點後回升 萬洲續回落

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隔晚美股爬升，道指再創收市新高。港股今早表現仍反覆，恒指好淡角力。

恒指今早高開41點，開市後曾升73點，見28463點暫時高，其後反覆，一度倒跌46點，見28343點暫時低，最新靠穩，挑戰早段高位。截至上午約11時24分，恒指報28447點，升58點或0.2%，大市成交額403.5億元。

國企指數報11483點，升71點或0.6%。

A股個別發展，滬指跌0.18%；深成指升0.14%。

藍籌股方面，滙控(00005)除息，最新升0.4%；友邦(01299)升0.9%；建行(00939)升0.7%；平保(02318)升1.8%；中移動(00941)升0.8%；騰訊(00700)創新高後，最新升0.2%。

本地地產股普遍回升，當中九倉(00004)以90億元向綠景中國(00095)，出售觀塘海濱道123號仍在興建中的「8 Bay East」，股價暫時最多升2.4%；會德豐(00020)跌0.2%；綠景中國升0.4%。

萬洲國際(00288)昨日回吐半成後，今早進一步走低，暫時最多跌4.3%，見7.85元為超過兩周新低，現跌4.2%，成交額2.49億元。

更多港股資訊，請瀏覽<港股360>。

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