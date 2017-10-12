即巿股評 港股直擊

噚日林鄭喺台上講九個字《施政報告》，我哋台前幕後成班人(連埋港聞啲同事)就做足九個鐘，真係命都無；不過百忙之中都要望吓個市咩鬼樣，因為《施政報告》無講農地點搞，本地地產股拉低個市，基本上林鄭由11點開金口到完場，恒指跌多過升；下半場時，恒指keep住橫行到下晝3點15分到，然後又係咁向下碌，揀定咗嘅恒指牛(61303)終於都等到5分鐘圖見超賣，鑑於標尾會，就算恒指5分鐘圖上最後個粒燭係低開高收，但都只會坐一晚，係呀，個市咁嘅樣，真係一晚咁大把架咋。

今朝早恒指升42點開市，報28431點，開市後無幾耐就繼續上行至28463點，以小妹依家9點55分坐定喺公司打緊稿計，呢口價暫時係今日嘅高位，不過睇到嘅時候我當然仲喺地鐵站啦，做咩？咪就係出閘行返公司嘅途中，企埋一邊將隻(61303)online trade走，跟手再買個包返公司，對住個電腦電視然後咬住個包做早餐囉。

依家10點整，恒指升勢已經見紅，轉返去睇恒指日線圖，噚日恒指個高位就剛好頂住咗條保歷加通道頂，而今日所見嘅陰燭就同保歷加通道頂(28683點)有番少少距離，睇埋下方啲技術分析嘅話，SlowSTC(14,3)好明顯仍然都係超買啦；MACD仍然都係「雙牛」，不過出現收窄中嘅情況；14RSI就報59.95，處於中軸水平；至於DMI嚟講，+DI仍然高走於-DI，ADX亦有打橫行嘅跡象，一句講晒：無方向。唔駛灰心，因為畫畫吓又畫咗個「長方形」出嚟，「長方形」個頂就相當於上周五(10月6日)同噚日嘅高位，28626點同28625點，而底就係星期一同二(9日及10日)嘅低位28282點至28260點附近。快炒嚟講，就當然以呢個窄窄嘅「長方形」配高槓桿嘅輪證做來回跑啦，長遠少少嚟講，若然你恐怕佢會突然之間爆出嚟嘅話，就睇睇恒指牛熊證街貨圖啦。

由於新上市嘅牛證多咗，所以依家牛證嘅貼價區上到去28100至28199點，呢度有492張期指；至於重貨區就仍然喺27600至27699點同27700至27799點，分別有1266張同997張期指喺度。用依家10點12分恒指報28366點計算，如果要下行食到最貼價個堆牛證嘅話，咁就要由現價向下行多266點就到啦。

向上睇埋熊證，最貼價嘅依然係28600至28699點，呢度有596張期指，同樣地用現價計算嘅話，咁個市向上行多333點就可以食到呢批熊證啦。

下行點數少，上行就食多啲，擺到明又係兩頭唔到岸嘅位，咁倒不如用住個「長方形」做來回跑好過。

作者阿珊，從事財經及投資版報道超過10年，由平面媒體走到網絡世界。相信技術分析，由窩輪到牛熊證無一不炒，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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