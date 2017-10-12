港股直擊 即巿股評

港股昨日挫逾百點，未能刷新近十年高位，市場消化《施政報告》各項主要內容，短期暫乏方向。

隔晚美股三大指數再次齊創收市新高。道指以全日最高位收市，升42點或0.18%，報22872點，連續兩天創收市新高。納指收漲0.25%，報6603點。標普收漲0.18%，報2555點。聯儲局公布9月會議紀要，鑑於美國通脹率長期低迷，已有更多美國聯儲局官員質疑12月份是否需要加息。

聯儲局9月貨幣政策會議紀要顯示，鑑於通脹率低迷，多位美國聯儲局官員敦促在加息時「保持耐心」。幾位美聯儲官員現在認為，想要達到2%的通脹目標所花時間將比以前預期更長。有幾位聯儲局官員認為，需要對通脹率更有信心，才會支持再次加息。總體上政策會議紀要的基調不及市場預期鷹派。

紀要公布之後，聯儲局12月加息25個基點至1.25%至1.5%區間的概率為保持在86.7%不變，明年3月至該區間的概率由此前的58.1%升至59.2%。

周三倫敦基本金屬個別走，LME期銅收升0.9%，報6813.5美元/噸；期鋁收跌1.3%，期鋅收跌2.2%。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，與本港上日收市價比較，造價普遍上升。滙控(00005)ADR折合港元計收報78.08元，較本港上日收市跌2仙；騰訊(00700)ADR收報354.25元，升2.65元，今日有望創新高；國壽(02628)ADR收報23.95元，升0.15元。「三桶油」個別走，中海油(00883)昨日跑贏大市收升2%，隔晚ADR收報10.19元，跌1仙；中石油(00857)ADR收報5.05元，升2仙；中石化(00386)ADR收報5.85元，升6仙。至於電訊股，中移動(00941)ADR收報78.63元，升0.18元；聯通(00762)ADR收報11.2元，無升跌。

ADR港股比例指數報28460，較周三恒指收市升70點或0.25%。港股昨日午後走勢轉差，恒指最多跌160點，收報28389點，跌101點或0.4%。有超過70隻股份創20日或以上低位，包括：中移動、港鐵(00066)、永利澳門(01128)、俄鋁(00486)、澳博(00880)、信義玻璃(00868)等較大市值股份。另外，股價高於50天線比例的中線市寬上升0.1個百分點至59.2%，再創逾半新最高水平。恒指短期阻力參考上周五高位28626點，支持位參考10天線約28200點附近。市場消化《施政報告》各項主要內容，留意外資券商對地產股的最新看法。

焦點股份

會德豐(00020)：公布九倉(00004)以90億元向綠景中國(00095)，出售觀塘海濱道123號物業，預期集團將錄得一項約為28億元的應佔收益。

百德國際(02668)：宣布按每股0.224元配售最多約3.27億新股，相當擴大後股本約13.82%。配售價較昨日收市價每股0.41元，有約45.37%折讓。

紫光控股(00365)：公布於10月9日至11日期間，於公開市場出售合共517.75萬股中芯國際(00981)股份，每股作價介乎9.92至10.3元，出售所得款項總額合計約5247.63萬元。預期確認收益約 681萬港元。

前進控股(01499)：公布預期截至9月底止，6個月盈利將按年大幅增加，去年同期盈利993.5萬元。

佳兆業(01638)：公布9月總合約銷售額約32.11億元(人民幣．下同)，按年下跌約1.2%。

越秀地產(00123)：公布連同合營公司，9月合同銷售金額約44億5800萬元人民幣，按年上升七成四。