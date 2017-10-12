即巿股評 港股直擊

計量分析大師Edward Oakley Thorp善於計算除淨及認沽期權差價，針對高估值的股票進行淡倉操作，成績斐然！但其針對淡倉操作，對大多數性喜買上的股民來說，就未必喜歡了。筆者多月來推薦了不少個股，表現理想，往往在動能指標出現訊號前或是坊間尚未有研究報告發表，便已率先買入，究竟筆者是如何選股？今天用吉利汽車（00175）來說明。

計量分析選股時有兩條規則大家必須牢記。首先，股票上升只因有買盤推動，所以不會追入落後股，只會選擇動力強勁的股票。其次，大市短線而言是隨機運行的，不能硬性定出5天、8天、10天這樣的時間性。

買股最好識於微時

大家查看筆者在專頁的交易紀錄，筆者在2016年3月便買入吉利，當時大市延續大時代後的大調整，由高位計已下跌了10000點，亦即三成多的跌幅。筆者當時開始搜尋見底的跡象！當時市場一片唱淡之聲，特別是中國股市數度停市，更令人心惶惶，但當時汽車股已先見底。根據彼得林治的著作，大市見底往往是重工業股行先，與政府需要扶持重工業股來穩經濟有關。當時筆者在大、中型股名單中搜尋。當時東風汽車（00489）、長汽（02333）及吉利，都出現一底高於一底，而大市仍持續尋底的情況。

如上文指出，不能定下5天、10天或是30天背馳是合適的，看底背馳應是一段時間。這一段時間受多個隨機因素影響。不應該有既定萬用公式，多少天背馳才合適。這裏達成了兩個條件：第一，跟大市背馳；第二，個股出現一底高於一底。這表示個股比大市強，其次是個股有購買力，但這仍只是納入監察名單。其後大市持續低位橫行，長汽於2016年3月4日向上突破，東風於5月16日才向上突破！而吉利於3月7日突破！一底高於一底還只是代表跌唔落，一頂高於一頂，卻是甚簡單清楚看到個股有足夠購買力推動向上。

參考彼得林治操作

彼得林治的操作，被稱為鯨魚操作法，鯨魚是濾食性生物，彼得林治會盡可能買入所有優質股，之後按市況把升勢較弱的個股沽出，留下上升動力最強的個股。對於筆者而言，沒有龐大的資金，便會按經濟循環周期選出一些板塊，再在板塊中選出動力最好的2至3隻持有。

在上述例子中，筆者便於2016年3月4日買入長城汽車，3月7日買入吉利汽車，並沒有買入東風汽車，而華晨汽車等當時亦未發出買入訊號，未被筆者相中。

步入2016年4月間，長汽反覆向下，筆者便沽出長汽，而仍持有吉利，當時筆者完全不會考慮北水，又或納入成分股等問題，筆者根本不可能知道未來會否發生，甚至納入成分股會否見光死，筆者只單純考慮其動力而已，如簡單量化，便可以對比吉利跟恒指同時段的升幅【圖1、2】，短線便可用吉利某一個短天期的升幅，對比吉利整個升浪升幅的平均值。用以上兩個簡單計算，效果遠比動能指標優勝。有時，大家見RSI頂背馳，甚至是三頂背馳，但最終個股沒有回落，只是高位橫行而已，RSI是一個與上升速度有直接相關的指標，對於一些長線上升股，升一升又橫行一段再升的個股而言，很易發出假訊號而被震走。動能指標的缺點遠多於好處，主因便是動能指標對大市的前置假設並不正確。

筆者在2017年首季沽出持有的吉利汽車，當時作價是11.5元，當時吉利已呈橫行，而大市同樣在高位整固。及後5月份再次發出買入訊號，突破早前高位便再買入並持有至今，並沒有進行太多波段式操作，而吉利至今的升幅仍是遠高於恒生指數。有一些朋友對於一些曾賺錢的個股情有獨鍾，對於一些曾蝕錢的個股，惟恐避之則吉。

對於計量分析而言，個股只是一個號碼，一個操作工具，賺錢便好，所以筆者行文推薦個股時，都鮮少介紹其業務或財務報告來塞字數，寧可多分析一兩隻個股好了。

作者筆名「軒熙爸」，全職炒家，研究技術分析多年惟仍未能滿足，最終明白效率市場的道理，如何用量化數據去處理隨機市場中不可預測，卻可以操作的特性。作者在臉書《日子的痕跡》專頁，把過去18個月的交易紀錄公開供參考。【計量分析】將會逢周二及周四開市前向「港股360」讀者分享市場看法。