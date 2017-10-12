即巿股評 港股直擊 國際財經

美債牛市已運行30年，市場上不時有聲音警告「債牛」即將終結。「債王」格羅斯(Bill Gross)近期就把10年期美國債息的熊市警戒線下調至2.4厘，即與現水平相差無幾。依照格羅斯所訂的標準，債市短期內隨時踏進熊區。

然而，美國債息牛熊分野實際上並無絕對標準，不管是格羅斯說的2.4厘，還是「新債王」岡拉克(Jeffrey Gundlach)一直強調的3厘，都是按照上世紀80年代中債息開展跌浪後所形成的下降趨勢線作為參考。長債息率若然升穿這重要阻力位，或代表運行逾30年的美債大牛市告終。

最近美國加息預期升溫，10年期美債孳息由9月8日的2厘邊緣逐漸走高，於上周五一度觸及2.4厘水平，亦即格羅斯所指的債市牛熊分界線。惟其後傳出北韓擬再發射導彈，避險情緒升溫，才令債息稍為回落。

自2008年金融海嘯以來，美國聯邦政府發行的國債總額急速增長【圖】。為了配合美國聯儲局推出的多輪量化寬鬆措施，在「後金融海嘯時代」，美國發行的國債增幅遠遠高於2000年代初期至2008年執行量寬政策前的增長幅度。若以2000年代初的國債發行速度為基準，目前美國國債發行總額大約高於預期增長推算水平的70%。這些額外產生的流動性日後要如何縮減，備受市場關注。

債市未來面臨的一大挑戰，就是聯儲局本月啟動的縮減資產負債表(縮表)進程。按照聯儲局的計劃，待債券及按揭證券到期後，不再購買新的資產，以達到循序漸進縮表效果，屬於被動式收縮，而非主動出售資產。現階段實在難以評估縮表長遠對債市造成的壓力，債市去向有待觀察。但更重要的問題是，當債息走高並突破臨界點後，金融市場會有何反應？

本欄過去曾指出，對股市而言，債息走高有利亦有弊。債市不濟(非崩盤)時，從債市逃出的資金待冷靜下來後，可能會停泊於股市，帶動美股更上一層樓，但同時亦增加企業融資成本，近年美企常透過發債借錢回購(Buyback)推高每股盈利及股價，這伎倆在債息上升時便須付出較高代價(詳見1月12日、3月11日本欄)。尤其過去30年未曾試過美國長債息率突破關鍵阻力區，縮表反應勢將牽動整個金融市場的資金流向，為來年資產配置增添難度和不確定性。

港股方面，恒生指數昨天一度高見28625點，追貼上周五造出的28626點近10年新高，尾市卻突然急插，最終倒跌，收報28389點，挫101點(0.36%)。大市全日成交約1122.63億元，刷新9月15日以來高位，上升股票比例約37%。

正如本欄周二所言，參考恒指成交量分布圖，只要指數未跌回8月至9月形成的成交密集區內(約27500點至28100點區間)，將無礙恒指進一步向上發展。

再者，反映新興市場一籃子貨幣走勢的亞洲貨幣指數(ADXY)下試100天線後，正處於反彈之勢，信報EJFQ系統內的「強勢股指數」亦逼近9月高位，意味強勢股買盤增強，恒指形勢仍向好。現階段恒指的橫行形態，相信只是早前連續4個交易日累升逾千點後「唞唞氣」而已。

信報投資研究部

立即試用EJFQ 盡覽獨家內容