港股直擊 即巿股評

隔晚美股造好，道指又創收市新高。港股昨日升164點後，今早一度進逼十年高位，不過行政長官林鄭月娥宣讀首份施政報告後，大市表現逆轉。

恒指高開131點，開市後反覆，升幅收窄至27點後發力，最多升134點，見28625點全日高，逼近上周五造出的28626點近十年新高，之後再回軟，林鄭月娥宣讀施政報告期間，港股曾倒跌37點見半日低，中午升不足1點。下午尾段愈跌愈多，最多跌160點，見28330點全日低。恒指收報28389點，跌101點或0.4%。大市今日下跌股份比例為63%，上升股比例37%。

全日成交額1122.63億元，較上日增加約207.38億元或22.7%，為9月15日以來新高。

國企指數收報11411點，跌7點或0.1%。

恒指即月期貨收市跌118點或0.42%，報28317點，低水73點。

A股收市個別發展，滬指升0.16%；深成指跌0.15%。兩市成交額約5685億元人民幣。

歐洲三大股市最新個別發展；美國道指期貨最新跌12點，報22772。

藍籌股方面，滙控(00005)遭瑞信降評級至「跑輸大市」，收市跌0.6%；港交所(00388)跌1.8%；平保(02318)跌1.4%；中移動(00941)跌0.7 %；昨日創新高的萬洲國際(00288)急吐半成，為跌幅最大藍籌。相反，騰訊(00700)升0.1%；建行(00939)升0.3%；工行(01398)升0.2%；友邦(01299)升0.3%；隔晚油價造好，中海油(00883)升2%為表現最好藍籌。

焦點板塊

汽車股：今早走勢兩極，長城汽車(02333)今年首9個月，汽車銷量按年增2.25%，獲瑞信維持「跑嬴大市」評級和目標價12.5元，另外外電報道長汽或與寶馬組合營，長汽股價曾飆19.2%創逾兩年高，收市升14.4%，成交額43.21億元。相反，擁有華晨寶馬的華晨(01114)曾升7.1%，收市倒跌2.1%。另外，吉利(00175)反覆創新高，收市倒跌0.7%；東風(00489)升2.6%；比亞迪(01211)跌3.9%，為表現最差國指成分股；廣汽(02238)跌0.9%。

本地地產股：今日先高後低，在林鄭月娥宣讀房屋政策後回吐，當中港人首置計劃明年中才公布細節。新地(00016)倒跌1.7%；新世界發展(00017)曾再飆逾6%，收市倒跌1%；恒地(00012)倒挫4.9%；長實集團(01113)跌1.3%；信置(00083)跌0.7%。

內房股：今日急吐，融創(01918)挫7.3%；中國恒大(03333)挫5.9%；萬科(02202)跌1.8%；碧桂園(02007)跌2.9%；中海外(00688)跌1.3%；龍湖地產(00960)跌3.5%。二、三線股方面，雅居樂(03383)跌3.2%；旭輝(00884)跌3.8%；合景泰富(01813)跌3.6%；富力地產(02777)跌3.3%；華南城(01668)挫8%；中國奧園(03883)挫6.6%；綠地香港(00337) 挫9.7%。

科技股：個別手機零件股跑出，信利國際(00732)曾升9%，收市升3.1%；比亞迪電子(00285)創上市新高，收市升1.4%。另外，丘鈦(01478)挫4.7%；昂納(00877)挫6.2%；通達(00698)跌2.3%。熱炒科網股方面，恒騰網絡(00136)曾升16.5%創近10個月高，收市倒挫10.6%，成交額26.38億元；恒大健康(00708)同樣先高後低，午後曾插26.9%，收市跌20.1%，報3.33元為表現最差港股，成交額3.39億元。

濠賭股：瑞信下調多隻股份目標價，當中將金沙中國(01928)目標價降至40元，評級由「跑贏大市」下調至「中性」，金沙跌2.6%。另外，銀娛(00027)跌1.6%；永利澳門(01128)跌1.9%；美高梅中國(02282)跌2%；新濠國際(00200)跌2.5%；澳博(00880)跌1.4%。

影視文化股：今日跑贏大市，數字王國(00547)升9.4%；IMAX中國(01970)升4.8%；寰宇國際金融(01046)升19.8%；橙天嘉禾(01132)升3.7%；英皇文化產業(00491)升2%。不過，華誼騰訊娛樂(00419)一度再飆23.5%，創52周高後，收市倒跌2.9%。

焦點股份

俄鋁(00486)：今早顯著低開7.4%，開市後曾挫8.4%，創超過一個月新低，收市跌6.7%，成交額26.5億元，當中市前成交額達22.22億元，市傳遭主要股東減持。

中遠海控(01919)：預期截至9月底止9個月淨利潤約27億元(人民幣．下同)，而去年同期淨虧損約92.2億元。股價今早高開4.5%，報4.45元見超過兩周新高，開市後倒跌，最多跌4.9%，收市跌4.5%，成交額4.4億元。

細價股落鑊，HM(08416)及聯旺集團(08217)分別急升51.7%及40%，兩隻創業板股成交已逾億元。

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