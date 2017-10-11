即巿股評 港股直擊

承接本周一(10月9日)話題，今日繼續討論筆者於去年3月15日分析的四海國際(00120)，早於3月11日晚上發布一則「須予披露交易」公告，歸類為代價發行，引起我的關注。於本周一撰文時寫到從去年1月13日至2月12日股價反覆向下，收報0.236元，為當時四個月新低。之後逐漸回升，至3月11日高見0.325元，卻仍未重回上述高位0.33元及轉換價0.35元。於3月14日 (上次分析前一天) 收報0.32元，與0.325元只差一個價位，連同正在進行的代價發行交易一併解讀，當時認為若要確保交易成事，極有可能要讓賣家看到股價為0.35元或以上，反映於當時股價0.32元進場風險不大。

權益披露資訊剖析

今日作其他分析，論到買價的定位，也可參考權益披露，於2015年6月26日至12月30日，主席、行政總裁兼執行董事羅旭瑞合共25次增持股份，買入2.63億股，涉資近9000萬元。他再於今年1月21日購入9700萬股，涉資超過2400萬元。按每次交易的平均價計算，介乎0.187至0.395元，整體平均價則為0.315元，與0.32元只差一個價位。經過這26次增持後，羅旭瑞於四海國際的股權佔比由64.26%至72.74%，增持8.48%。而2014年8月因供股以每股作價0.1元買入約1247萬股抗攤薄，但股權佔比仍由67.51%降至64.26%。即於供股後超過十個月未有增持股份，羅旭瑞才再主動出手。

可換股證券全面睇

當我查看羅旭瑞的持股量時，留意到他還持有一批可換股優先股，以及兩批可換股債券，合計潛在發行股數約46.83億股，比當時已發行股數約42.50億股還要多。三者都是在2014年8月跟上述供股貨一併發行，優先股的換股比例為1換1 (約20.05億股)；兩批債券的轉換價分別為0.35和0.40元，年息為2.5%和3.5%，本金同為5億元，即合共10億元，為期三年，即2017年8月17日到期。倘若全數被換成普通股，羅旭瑞將持有超過77.75億股，佔權87.03%，幾乎達到九成，按《上市規則》要將公司私有化，撤銷上市地位，但相信這不是羅旭瑞想看到的結果。而其實當時他已持有72.74%普通股，只要他轉換超過3.84億股，即上述三者總計的8.20%，股權佔比就會超過75%，屆時因公眾持股量少於25%，公司便要按《上市規則》暫時停牌，直至復恢公眾持股佔比為25%或以上為止。由此可見，羅旭瑞最多只會在市場吸納股份，卻不會換股，但因每股轉換成本為0.35元，所以當股價高於0.35元時，估計他不會增持股份，反映當時股價0.32元驅使他增持的機會微。

研究貨源是否歸邊

另從去年1月14日發布的公告顯示公眾持股量不足三成，未有計入上述羅旭瑞於1月21日增持的9700萬股，所以公眾持股量實際只有27.17%。由於數值接近下限的25%，值得我們分析是否有貨源歸邊的情況。當時中央結算系統 (簡稱CCASS) 持股紀錄顯示參與者總計持有約15.85億股，較公眾股東持有約11.55億股多出近4.30億股，相信羅旭瑞及 / 或董事們已將部分或全部股份放於CCASS。無獨有偶，首名參與者持有約4.21億股，與上述近4.30億股相若，極有可能不是公眾股東持股，可以剔除計算。而第二至第六名參與者，合共持有近7.50億股，跟上述公眾持有約11.55億股比較，佔比近65%，由於超過六成，加上參與者合共有201名 (已剔除第一間)，與上述五名比較，佔不到2.5%，反映街貨高度集中，不排除是有心人持股，視為貨源歸邊，連同上述及上回的各項分析，證明股價具備炒上條件。

約一年半成倍升股

結果於去年3月15日開報0.315元，較上述的0.325元再低兩個價位，視為不俗的進場價，不足一個月於4月7日收報0.45元，賬面回報率為42.86%，已超過財技股操作預期回報率為20%至30%的範圍，止賺離場未嘗不可。但因代價發行未有完成，不排除有心人仍會拉升股價，存在繼續持股的原因。但好景不常，於4月8日高見0.47元後股價便見回落，正考驗散戶能否耐心「坐貨」的心理質素，交易雖於同年5月31日完成 (見於2016年6月6日發布的「月報表」)，但股價卻持續下行，至今年3月30日收報0.26元，較0.315元即持貨逾一年，賬面蝕17.46%。而一直堅持守候的原因，基於2017年5月底換股債會到期，但過去約十個月未嘗換股，以及對羅旭瑞的平均買入價和散戶進場價0.315元相同有信心。自今年3月31日起最見股價反覆向上的勢頭，至8月4日收報0.475元，已高於上述高位0.47元，並於當晚發布的「月報表」顯示換股債被轉換有3325萬股，佔整體5705萬股逾58%，視為可繼續持貨的訊號，以致可等到從9月7至25日見「十三連陽」的升勢，當日收報0.63元，即歷時近一年半，終見四海國際成「倍升股」，年均回報率也高達58.74%。以每手買賣單位為20000股計算，持股約一年半每手可賺6300元，惟有具備耐心「坐貨」的心理質素，以及不斷審視繼續持貨的原因，方能賺倍升股。

聶Sir

富途證券證券分析師

證監會持牌人士

電郵：[email protected]

於執筆時，筆者或相關人士，並未持有上述股份。

以上純屬個人研究分享，並不代表本網站、筆者或其僱主之意見、推薦、陳述、誘使、支持或安排，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。