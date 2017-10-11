即巿股評 港股直擊

隔晚美股表現唔錯，道指再創收市新高，帶動港股喺夜期同ADR時段做好。可惜港股上半場，有頭威，冇尾陣，尤其係11點特首發表施政報告之後，大市急速回落，更一度倒跌，咁樣行法，有啲濕滯。

恒指高開131點，表現較為反覆，早段升幅曾收窄至27點，其後最多升134點，高見28625點，幾乎緊貼上周五28626點近十年新高，之後又掉頭。上半場收市前，曾倒跌37點，低見28453點，中午收報28491點，升不足1點；國企指數報11470點，升51點。

大家對施政報告有所期待，但出嚟結果無甚驚喜，而陀地地產股之前已偷步落鑊，今日反而個個等食糊，既然份施政報告無睇頭，咁啲陀地地產股升勢亦告一段落。其他重磅股表現平平，暫時大笨象(00005)同騰訊(00700)叫守得住，中午大市急回，呢對孖寶仍頂到兩吓頭搥，又唔算太差。所以阿Man認為今朝大市唔上破28626高位，未必一定係雙頂，但要重新出發必定要企穩28550之上。短線繼續整固，但留意28200點不容有失。

汽車股整體保持強勢，但有啲個別發展跡象，長城汽車(02333)靜咗一輪，公布今年首9個月汽車銷量表現未見突，出但公司有計劃跟寶馬組合營，加上有大行瑞信維持「跑嬴大市」評級和目標價12.5元，股價今早曾升近兩成，見11.78元創逾兩年高，半日升13.8%，報11.24元。另外，華晨(01114)升1.2%；吉利(00175)又創新高，半日升1.7%；東風(00489)升1.7%。不過新能源汽車比亞迪(01211)半日跌2%。反而汽車零件股耐世特(01316)破頂，過去兩日詐死呃咗唔少人。

以為航運股有運行，誰知高開低走，中遠海控(01919)發盈喜先升後回，：預期股價今早高開4.5%，報4.45元見超過兩周新高，開市後倒跌，最多跌4.9%，半日跌4%。

家陣個市又處於上落交界位，28500又見阻力，似乎都幾尷尬，暫時留意住大笨象同騰訊，呢對孖寶升跌將決定大市命運。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)