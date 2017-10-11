港股直擊 即巿股評

隔晚美國三大指數造好，道指再創收市新高。港股昨日升164點後，今早一度進逼十年高位，不過行政長官林鄭月娥宣讀首份施政報告後，市場沽壓湧現。

恒指高開131點，開市後反覆，升幅收窄至27點後發力，最多升134點，見28625點半日，逼近上周五造出的28626點近十年新高，之後再回軟，林鄭月娥宣讀施政報告期間，港股突倒跌，最多跌37點，見28453點半日低。恒指中午收報28491點，升不足1點，大市成交額600.5億元。

國企指數報11470點，升51點或0.5%。

A股半日高收，滬指升0.33%；深成指升0.08%。

藍籌股方面，建行(00939)升0.6%；友邦(01299)獲高盛升目標至66元，半日升0.3%；滙控(00005)遭瑞信降評級至「跑輸大市」，半日升0.1%。隔晚外圍油價造好，最新在亞洲時段續靠穩，「三桶油」半日升0.3%至1.8%，中海油(00883)為表現最好藍籌。相反，昨日創新高的萬洲國際(00288)半日急吐4.3%，為跌幅最大藍籌。

焦點板塊

汽車股：今早走勢兩極，長城汽車(02333)今年首9個月，汽車銷量按年增2.25%；單計9月按年增4.46%；瑞信維持「跑嬴大市」評級和目標價12.5元，股價今早曾飆升19.2%，見11.78元創逾兩年高，半日升13.8%，成交額27.38億元。另外，華晨(01114)升1.2%；吉利(00175)反覆創新高，半日升1.7%；東風(00489)升1.7%。相反，比亞迪(01211)半日跌2%，為表現最差國指成分股；廣汽(02238)跌0.2%。

本地地產股：今早先高後低，在林鄭月娥宣讀房屋政策後回吐，當中港人首置計劃明年中才公布細節。新地(00016)半日倒跌1.1%；新世界發展(00017)曾再飆逾6%，半日倒跌1.3%；恒地(00012)倒挫4%；長實集團(01113)跌1.2%；信置(00083)跌0.9%。

濠賭股：瑞信下調多隻股份目標價，當中將金沙中國(01928)目標價降至40元，評級由「跑贏大市」下調至「中性」，金沙半日跌2.4%。另外，銀娛(00027)跌1.3%；永利澳門(01128)跌2.1%；美高梅中國(02282)跌2.2%；新濠國際(00200)挫4%；澳博(00880)跌0.9%。

影視文化股：今早再跑贏大市，華誼騰訊娛樂(00419)再飆升17.6%，成交額2.8億元；數字王國(00547)升13.2%；IMAX中國(01970)升4%；寰宇國際金融(01046)升12.3%；橙天嘉禾(01132)升3.7%；英皇文化產業(00491)升2%；文化傳信(00343)升1.8%。

焦點股份

俄鋁(00486)：今早顯著低開7.4%，開市後曾挫8.4%，創超過一個月新低，半日跌6%，成交額24.15億元，當中市前成交額達22.22億元，市傳遭主要股東減持。

中遠海控(01919)：預期截至9月底止9個月淨利潤約27億元(人民幣．下同)，而去年同期淨虧損約92.2億元。股價今早高開4.5%，報4.45元見超過兩周新高，開市後倒跌，最多跌4.9%，半日跌4%，成交額3.23億元。

恒騰網絡(00136)：今早高見0.47元創近10個月高，半日升8.2%，報0.46元，成交額8.37億元。股價目前連續第4日顯著造好。

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