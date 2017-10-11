行政長官林鄭月娥正宣讀首份施政報告，觸及房屋問題時本地地產股見回吐，港股突倒跌，恒指暫時最多跌34點，見28455點。截至上午約11時31分，恒指報28466點，跌24點或0.1%，大市成交額542.03億元。
國企指數報11452點，升34點或0.3%。
本地地產股方面，新地(00016)倒跌0.6%；新世界發展(00017)升幅收窄至0.7%；恒地(00012)挫2.7%；長實集團(01113)跌1.8%；信置(00083)跌0.4%。
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行政長官林鄭月娥正宣讀首份施政報告，觸及房屋問題時本地地產股見回吐，港股突倒跌，恒指暫時最多跌34點，見28455點。截至上午約11時31分，恒指報28466點，跌24點或0.1%，大市成交額542.03億元。
國企指數報11452點，升34點或0.3%。
本地地產股方面，新地(00016)倒跌0.6%；新世界發展(00017)升幅收窄至0.7%；恒地(00012)挫2.7%；長實集團(01113)跌1.8%；信置(00083)跌0.4%。
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