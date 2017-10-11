即巿股評 港股直擊

噚日睇咗四組技術分析之後，得出個小結論就係恒指處於中軸偏淡嘅水平，如是者揀定隻恒指熊(60063)出嚟；當然啦，恒指絕對有本事可以一下子反方向呈上，扭轉個走勢，對佢嚟講都唔係吃力，又所以恒指熊(60063)揀咗出嚟都係做後備就係咁解。最終恒指噚日升164點完場，就算無上個星期咁威，但都叫做升呀。

今朝早恒指開市再嚟多次裂口高開，不過，喺恒指5分鐘圖見到今日第一粒燭見高開低收，跟手就連續兩粒陰燭出現，依家10點3分，成班同事準備緊一陣嘅《施政報告》時，恒指暫時最低做過28518點，不過都未完全補返今朝個上升裂口(28503至28591點)，跟手就出現「V」形反彈；喺10點7分嘅時候，恒指見28625點，同今朝開出嚟個高位28622點差不多，換言之「V」形反彈最告完成。

分鐘圖就睇入市位多嘅，不如返番去日線圖睇走勢啦。恒指目前喺日線圖上呈「T」星，且貼近保歷加通道頂部(28685點)，不過今日條保歷加通道口就明顯拓寬，即係話有心比位個市走嘅。

再開恒指街貨圖睇，牛熊最貼價嘅範圍仍然都係27700至27799點，同埋28600至28699點，不過同噚日有啲唔同嘅係喺牛證第二梯，即係27600至27699點呢度，有1014張期指，變相牛證又多一個範圍係有過千張重貨係度，都咪話唔吸引，按依家10點11分恒指現價28585點計，要個市落到去食晒呢兩個過千點重貨嘅話，即係要個市向下行985點，有啲咩原因/理由/藉口可以令個市咁跌法？我唔知，如果你知嘅話，請你話我知。

睇埋上方牛證，其實今日恒指已經踩入咁最貼價嘅28600至28699點呢個範圍，而呢度有相當於405張期指，再上多一級嘅話，即係28700至28799點呢度，就有529張期指。認真熊證嘅街貨係無牛證過千張嗰啲係威係勢咁嘅，但勝在近嘛(嚴格嚟講都入咗門添)，密食當三翻嘅情況之下，恒指牛(61303)，收回價28000點，今日新鮮熱辣上市嘅證，所以同現價差距無早兩日睇嗰啲爭咁，遠到揀唔落手咁滯，不過都吼吼5分鐘圖見超賣先啦，依家回緊，未到底之前就轉定台，等林鄭Show Time！

作者阿珊，從事財經及投資版報道超過10年，由平面媒體走到網絡世界。相信技術分析，由窩輪到牛熊證無一不炒，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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