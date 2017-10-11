訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 10:12 港股直擊 即巿股評

【異動股】中遠海控倒挫半成 料首9月轉賺27億人幣

放大圖片

中遠海控(01919)今早高開4.5%，報4.45元見超過兩周新高，開市後倒跌，暫時最多跌4.9%，現跌3.8%，成交額1.99億兀。

集團預期截至9月底止9個月淨利潤約27億元(人民幣．下同)，去年同期淨虧損約92.2億元。

該公司指出，業績由虧轉盈，主要因為集裝箱航運業務平均單箱收入，以及貨運量均較去年同期上升，經營效益較去年同期大幅改善；港口業務穩步發展，進一步加大對重點區域港口業務的投資布局，經濟效益繼續保持穩定。

最新推出的《360選股器》助您篩選心水股，歡迎免費試用。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。