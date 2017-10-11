港股直擊 即巿股評

中遠海控(01919)今早高開4.5%，報4.45元見超過兩周新高，開市後倒跌，暫時最多跌4.9%，現跌3.8%，成交額1.99億兀。

集團預期截至9月底止9個月淨利潤約27億元(人民幣．下同)，去年同期淨虧損約92.2億元。

該公司指出，業績由虧轉盈，主要因為集裝箱航運業務平均單箱收入，以及貨運量均較去年同期上升，經營效益較去年同期大幅改善；港口業務穩步發展，進一步加大對重點區域港口業務的投資布局，經濟效益繼續保持穩定。

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