即巿股評 港股直擊

恒指昨天高開後，初段略回軟後反彈，並以近高位收市，全日波幅 243.64點。恒指收報28490.83點，升126.24點或0.58%，成交金額915.25億元。國指收報11418.76點，升33.38點或0.29%：上證收報3382.99點，升8.61點或0.26%。三項指數都向好，當中以恒指表現較佳，主要由滙控(00005)及香港地產股拉動。

恒指最低跌至28280.2點，再創10月4日以來的低位，惟之後指數反彈，最終以陽燭收市，走勢喘穩，惜成交未能配合。MACD快慢線正差距擴闊，走勢續好。全日上升股份900隻，下跌635隻，市況偏好。

IMF調高了美國、歐羅區、日本和中國的經濟增長預測，但警告決策者切莫自滿。目前預計全球經濟今年增長3.6%，明年增長3.7%，均比7月份的預測提高0.1個百分點。不過，IMF獨維持英國不變，稱脫歐意味着目前英國中期前景存在「高度的不確定性」。

加泰羅尼亞主席提議將獨立公投結果暫緩數周，未有立即宣告該地區從西班牙獨立，而是尋求與西班牙中央政府開展對話，事件緩和了市場氣氛。美國聯儲局將於當地時間周三14:00公布FOMC會議紀要，在主席耶倫9月下旬表示「擔心行動過於漸進」後，投資者目前預計12月加息概率大體為80%。美股三大指數向好，今早亞太股市個別發展，夜期及ADR上升，料恒指可高開，在10月6日高位28262.41點水平爭持。另，香港特首林鄭月娥將於11時發表首份《施政報告》，或添變數。

個股介紹：

中國軟件國際(00354)的主要業務為中國解決方案開發商及供應商之一，服務對象為政府機構及其有關訊科技服務供應商，亦提供資訊科技諮詢及培訓服務、資訊科技外包服務及獨立銷售之軟件產品。

集團在2017年中期錄得收入41.45億元人民幣，增長43.7%；服務性收入40.47億元人民幣，增長42.9%；在剔除購股權開支後，期內溢利3.12億元人民幣，增長37.9%：股東應佔溢利3.17億元人民幣，增長30%。

隨着解放平台業務規模的提升，雲計算、大數據等高利潤率業務收入規模的持續增加，預料將會為集團整體收入的持續穩定增長和業績利潤率的提升提供動力。

參考彭博數據，集團2017年預測市盈率為17.03倍，周息率0.21%。股份上日收4.58元，上望5.5元，止蝕設於4.5元。

岑智勇

南華金融集團高級策略師

權益披露：

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