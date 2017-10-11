港股直擊 即巿股評

外圍美股造好，港股市寬續改善，恒指今日有力挑戰高位，市場聚焦今早上午公布之《施政報告》。

隔晚美股三大指數集體上漲，道指再創收市新高，升69點或0.31%，報22830點，盤中最高攀升至22850點。納指收漲0.1%，報6587點。標普收漲0.23%，報2550點。投資者等待即將開始的第三季度業績。納指及標指均刷新了各自的盤中最高紀錄。

能源板塊普遍攀升，周二盤中，美國環保署正式提議廢除奧巴馬時期的清潔電力計劃。另外，國際貨幣基金(IMF)上修全球今年及明年增長預測，亦利好股市氣氛，其中IMF以北京當局將維持財政擴張政策為理由，將中國今明兩年增長預測分別上調0.1個百分點，分別達6.8%及6.5%。

美股近期屢創新高，原因是經濟數據表現強勁，且市場對於稅收改革計劃的希望重燃。但是，頗具影響力的美國共和黨參議員科克(Bob Corker)與特朗普之間的「口水戰」引發了有關稅改計劃是否有可能得到推進的懷疑情緒。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，與本港上日收市價比較，造價普遍上升。滙控(00005)ADR折合港元計收報78.98元，較本港上日收市升0.38元；騰訊(00700)ADR收報353.15元，升1.95元；國壽(02628)ADR收報24.05元，升0.15元。「三桶油」造好，中海油(00883)ADR收報10.1元，升0.1元；中石油(00857)ADR收報5.05元，升5仙；中石化(00386)ADR收報5.84元，升5仙。至於電訊股，中移動(00941)ADR收報79.34元，升0.34元；聯通(00762)ADR收報11.17元，升5仙。

ADR港股比例指數報28593，較周二恒指收市升102點或0.36%。恒指昨日午後最多升177點，高見28503，收報28490點，升164點或0.6%，再創近十年收市新高，短期恒指有望突破較早前創下的28626點近十年高位，市場觀望特首林鄭月娥今日上午11時公布《施政報告》，本地地產股昨日率先發力上升。此外，恒安國際(01044)是技術上最超買藍籌，14天相對強弱指數(RSI)達82.7；其次是新世界發展(00017)，股價昨日急升半成後，RSI升至75.3。股價高於50天線的中線市寬上升1.9個百分點至59.1%，創逾六個月高位，反映大市內部質素繼續改善。

內地傳媒報道，第三批混改試點即將推出，有分析預計第三批公布的數量可能會大大超過前兩批，地方國企混改更引人關注。

焦點股份

中遠海控(01919):公布預期截至9月底止9個月淨利潤約27億元人民幣，去年同期淨虧損約92.2億元。

晨鳴紙業(01812):預期今年首9個月盈利將介乎26.5億元人民幣至27.5億元，按年增長71%至77%。

中國建築國際(03311)：公布今年首9個月，累計新簽合約額約為810億元，按年增27.14%，相當於完成全年目標的81%。

長城汽車(02333):公布今年首9個月，汽車銷量70.55萬輛，按年增2.25%。單計9個月，汽車銷量10.2萬輛，按年增4.46%。