即巿股評 港股直擊

上文寫於國慶長假前，明言：「上證指數看短線反彈」。其後假期期間傳出內地定向降準，中國A股相關ETF拔地而起，帶動港股亦蜂擁而上。短線反彈順利實現。

前文筆者就提及過，上漲趨勢以捕捉低點為主。而9月24日發布的周報中就預期了恒生指數預計在26日27400附近見周期低點。其後果然不負所望，低點後迅速反彈並攻破高點。上周初提及用所謂short put，long call的期權策略，坊間草船借箭的一種做法，以低風險來放大利潤，該策略利潤不菲，更重要的是，即使市場反彈力度不夠或者反彈失敗的話，風險亦較低。一個實戰操作者不會天天轉勢日，昨天漲所以今天跌，而是從大局的方面，講的是勝率，利潤風險比例，然後就是三個詞，堅持，堅持，堅持。

股市資金逐利，投資者心理有特殊的地方，就是喜好「追落後」。港股大漲一大輪後，28000點很多人說「牛市起點」，這種說法有點奇怪，如果28000是牛市起點，那請問年初20000點的時候又叫什麼呢？參考「牛市起點論」觀點的投資者，他們將有一個特點就是追後。即使市場已經大漲了超過40%，市面上還沒有上漲的股份就是這類投資者的寶貝了。

筆者發現，6月30日至今，恒指成分股中漲幅最大是蒙牛(02319)，上漲47%，恒安國際(01044)漲32.55%，統計這兩隻股份在上半年表現，蒙牛僅升3.1%，恒安升3.4%。因此，根據這個規律，目前還在低谷的恒指成分股有聯想集團(00992)，中移動(00941)，兩桶油中石油(00857)，中石化(00386)(注意中海油(00883)下半年表現不俗脫穎而出)，其中聯想，港交所(00388)本月都有轉強跡象，不妨作為參考。

又講回大盤，本周我們要注意美股標普，美股標普一直在走上漲通道，目前測試上漲通道頂端，這裏容易形成高點，不宜高追，加上時間周期轉下，等待低吸機會是為上策！

編按：作者施華格，時易網創辦人。曾任家族信託基金的投資組合經理、大行操盤手，鑽研循環周期、江恩理論、波浪理論超過10年，把理論融入實戰，擅長捕捉市場轉角，他會逢周三開市前於《周期論勢》分享市場看法。