即巿股評 港股直擊 國際財經

港股繼周一回吐131點後，昨天表現反覆，恒生指數全日好淡爭持，午後受本地地產股發力帶動，一度重返28500點之上，最終收報28490點，升164點(0.58%)，成交額915億元。

從大市整體質素來看，短線市寬(3天線高於18天線)比率升至58.9%的較高水平，不但反映港股市底偏強，也顯示升勢不再只集中於指數權重股。市寬指標持續強勢，再配合上月偏窄的月波幅，不排除恒指本月可挑戰29400點的初步目標(見10月4日本欄)。

那麼現時哪些板塊或個股較值得追入呢？這或可從行業表現窺見端倪，港股11個大市值(總市值達9000億元或以上)板塊中，石油化工近期走勢甚佳，過去一個月及兩個月的回報分別達3.07%及7.34%，而恒指同期僅錄得2.38%及1.69%升幅。值得留意的是，石油化工行業年初以來的升幅只有6.71%，在一眾大市值板塊中排行尾二，明顯跑輸恒指同期的逾兩成漲幅。該行業中線市寬(成分股股價高於50天線比率)最新報47.9%，仍低於50%強弱分界，看來有追落後空間。

本報EJFQ系統內的行業分類無基準周線輪動圖(RA+)顯示，石油化工為近日少數進入領先方格內的板塊。與此同時，石油化工的相對動力是大市值行業中最高，加上相對表現及相對動力正不斷增強，令石油化工成為現時港股最強勢的板塊之一。

因此，油股以至整個能源行業的後市發展不容忽視，其中中國海洋石油(00883)目前正處於領先方格之內，近日走勢(包括相對表現及相對動力)持續向好，相信股價可更上一層樓。

談到能源股前景，少不免要分析油價走向這個重要因素，特別是於上周五(6日)急挫近3%的紐約期油(WTI)。雖然紐約期油此前終止了連升4星期的氣勢，惟周一(9日)初見回升，再次徘徊於50美元邊緣，似在醞釀新突破。

油價反彈，與沙地阿拉伯和石油出口國組織(OPEC)攜手為油市「加油」不無關係。沙地石油部發言人強調，希望通過以限制生產及出口的方式，來表達該國對恢復油市平衡的堅定承諾。OPEC秘書長巴金多亦表示，參與減產協議的國家分歧愈來愈細，全球油市正邁向供需平衡，但為了加快進度，有可能推出更多額外措施。

油價是否從此否極泰來，現時言之尚早。首先，OPEC未有公布穩定油價措施的細節，市場對此抱觀望態度，或會令油價上升空間受限制；另一方面，投資者正等待OPEC和國際能源署(IEA)分別在周三及周四公布的上月產量報告，未敢貿然入市。

油價近期技術走勢不俗，紐約期油上月底高見52.86美元後反覆回落，暫時於50天線水平初步找到支持，並收復200天線位置【圖】。

過去一年，紐約期油大部分時間於45至55美元之間運行，上方主要阻力區在52至54美元之間，若能一舉突破阻力區，油價很可能大幅攀升；假如破關失敗，看好油股的投資者必須注意油價隨時掉頭回落，屆時石油相關股份亦會遭殃，必須及早做好風險管理。

信報投資研究部

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