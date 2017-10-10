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今日 13:46 即巿股評 港股直擊

【盤房來料】集成二十合一互相踐踏跌五成

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美股偏軟，不過回吐幅度唔算大，港股噚日回咗過百點後，今早喺28300點水平爭持，暫時受制於28400水平。恒指今早略為高開，見過28399點半日高位，最多升72點，但28400水平有阻力，其後反覆向下倒跌最多66點，見埋28260點半日位，暫時唔上唔落，好淡爭持。恒指中午報收28353點，升26點；國指則跌29點，報收11355點，主要係內地股市腳軟拖累。

內地股市喺黃金周假期後未見大爆升，噚日雖然上升，但升幅收窄已拖累港股回吐，今日A股下跌，雖未至於打回原形，落番黃金周假期前水平，但亦已嘔突昨日升幅。內地股市走勢較弱，擺明抽住港股後腿，唔怪得之口痕友話內地未復市，港股升得更暢順。

阿Man之前講過大市要升，唔少得大笨象(00005)嗰份，不過今日大市唔升，大笨象先行，成為支撐大市嘅主要力量。半日升幅超過1%，股價企穩喺78元之上，下一目標81元，當然大市要行遠些少，大笨象亦有條件見埋85元。相對起港交所(00388)急升完又回落，大笨象表現更為實淨，集團將於本周五截止過戶，呢兩日唔排除有好息之徒入場。

至於騰訊(00700)今日反彈重上350元水平，都係嗰句，要擁有閱文集團股份，必定要喺本月17日前持有騰訊，未來幾日就係最後上車機會，騰訊呢段期間易升難跌，條件反射之下，大市同樣升容易過跌。

濠賭股回兩日，今日終於止跌，話咗呢個板塊今年大翻身，每次回調反而係上車好機會，當然短期再冇催化劑，股價再勁爆上去有難度，但至少都畀晒位你走，唔係一定要互相踐踏先走得甩。

乜嘢叫互相踐踏，今日開始二十合一嘅集成控股(01027)臨時編號(02999)就係完美示範，經過粉塵爆炸一役，集成控股跌至1仙淨沽，之前有讀者問阿Man，喺仙一二三水平買入，博反彈，但日日得番1仙淨沽點算。阿Man都係得一個方案提供，就係隔晚落定隔夜盤霸頭位1仙沽出盡快止蝕，否則合股後傷亡定必更慘重。今日首日二十合一，股價即插水五成，果然係不幸言中，話咗呢啲股唔好博，除非係嫌錢腥。

明日係三條七上任後首份施政報告，焦點係房屋政策，呢兩日都叫大家留意陀地地產股，尤其係持有大量農地嘅恒地(00012)同新世界(00017)，今日半場兩股升逾1%，相對新地(00016)升0.15%算升得少，唔知下半場會否發力。

麥狄文
(徐狄怡‧證監會持牌人)

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