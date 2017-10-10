港股直擊 即巿股評

隔晚美國三大指數窄幅偏軟，港股昨日回吐131點後，今早表現反覆，恒指窄幅爭持。

恒指今早高開8點，開市後反覆向上，曾升72點，見28398點半日高，不過其後復軟，曾倒跌66點，見28260點半日低，上午大致好淡爭持。恒指中午收報28353點，升26點或0.1%，大市成交額476.4億元。

國企指數跑輸，中午收報11355點，跌29點或0.3%。

A股偏軟，滬指跌0.33%；深成指跌0.21%。

藍籌股方面，建行(00939)升0.4%；騰訊(00700)升0.7%；滙控(00005)升1.2%。相反，友邦(01299)跌0.5%；工行(01398)跌0.9%；平保(02318)跌0.3%；港交所(00388)跌0.4%；國壽(02628)跌0.6%；旺旺(00151)回吐2.9%，為表現最差藍籌。

焦點板塊

科技股：多隻科網股大成交急升，阿里健康(00241)創逾4個月高，半日升13%，成交額4.18億元；華誼騰訊娛樂(00419)曾飆25%，半日升23.7%，成交額1.88億元；恒騰網絡(00136)升5.1%，成交額8.56億元。另外，通達(00698)升6.6%，集團就分拆手提電腦及平板電腦外殼業務通達宏泰上市，提出通過特別中期股息以實物形式分派。藍籌瑞聲(02018)升2.1%；比亞迪電子(00285)升2.9%；中芯國際(00981)升1.7%。

汽車股：主要汽車製造今早跑輸大市，吉利(00175)跌1.3%；華晨(01114)跌1.4%；比亞迪(01211)跌0.9%；廣汽(02238)跌0.7%；東風(0489)跌1.3%。敏實(00425)跌1.3%。相反4S零售商造好，潤東汽車(01365)升3.6%；中升(00881)升1.6%；廣匯寶信(01293)升1.9%；永達汽車(03669)升1.5%。

焦點股份

中國電力(02380)：半日跌4.7%，成交額1.83億元。集團向間接控股股東收購清潔能源項目公司全部股權，涉及總代價49.69億元人民幣(約58.46億港元)，擬透過結合建議供股籌集資金及內部資源為收購事項撥付。

眾安在綫(06060)：昨日高見97.8元，創上市新高，較招股價59.7元高出63.8%，不過收市倒跌。今早先高後低，曾升2.1%，半日倒挫4.2%。

中集集團(02039)：今早曾升一成，半日升5.8%，其A股(000039.SZ)升1.85%。集團與深圳規土委、前海管理局就位於深圳前海3塊宗地的土地整備問題簽署了《土地整備框架協議書》。整備範圍內的土地增值收益在扣除政策性剛性支出後，按照前海管理局60%、南方中集40%的比例進行分享。

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