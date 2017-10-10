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今日 11:09 即巿股評 港股直擊

【輪證贏家】恒指等埋林鄭？

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今日差啲唔記得交稿，事關今日小妹應公司要求去上堂，變相今日唔使返公司，仲要自己部電腦放咗喺公司喎，家吓唯有用住我家老爺部電腦先(唔通我真係爆放11日後放到個人蠢晒？)。

噚日睇到恒指喺上個星期升穿咗條保歷加通道之後，噚日就見回落，粒燭縮返入去條保歷加通道裏面，依家10點2分，恒指表現呆滯，暫時升得嗰十零點，日線圖上呈「十字星」，反映咗個市其實都唔知想點；好正常嘅，上個星期咁樣升法，今個星期咪當比反幾日時間人哋回吓氣囉，橫掂就算開Call買牛嘅話，講好咗比啲耐性，睇吓個市會唔會補上周三(10月4日)個上升裂口(28311至28194點)嘛。

睇睇恒指牛熊證街貨圖，依家10點17分，恒指現報28312點，跌14點，下方牛證重貨區仍然喺27700至27799點，有相當於1023張期指，係就係正嘅，但個問題同噚日一樣，貨重但走得遠，同現價相差612點。如果個市真係要回到落呢個位嘅話，講緊嘅唔止係補上周三個上升裂口，直頭要回到落去上周二(3日)嘅低位(27737點)，係呀，連條20天線(27951點)都穿埋呀。

至於上方熊證，最近嘅街貨就喺28600至28699點，同現價有587點距離，而呢度有相當於322張期指，唔算重貨；重貨嘅喺28800至28899點呢度，但講緊嘅都只係得606張期指，不過由28600點至28699點起標計嘅話，total就可以食到1400張期指喎，咁你話係咪有番吸引力先。

回歸現實，兩邊都差咁遠，個市揀上定落先？SlowSTC(14,3)就向下中，而MACD就仲係「雙牛」喎，而14RSI就處於60尚算中軸水平，但見到DMI嘅ADX由上星期五(6日)嘅28.75上升至依家見到嘅29.28，跌市但ADX上升即係代表啲咩？恒指熊(60063)，收回價28900點，同現價有逾500點距離，約36.8倍槓桿，不過不失，standby做後備先，始終依家個市處於中間偏向下嘅情況，再者，聽日林鄭出佢第一份嘅《施政報告》，唔排除個市都等緊聽吓林鄭講乜都未定。

唔係自己機，打起上嚟都覺得自己好似手指唔協調咁，希望無遲稿啦；遠在台灣讀緊書的二表妹，「雙十節」生日快樂。

作者阿珊，從事財經及投資版報道超過10年，由平面媒體走到網絡世界。相信技術分析，由窩輪到牛熊證無一不炒，唔貪心，志在搵餐下午茶。

電郵：[email protected]

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