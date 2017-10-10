即巿股評 港股直擊

恒指昨天低開後，走勢反覆偏軟，全日波幅206.34點。恒指收報28326.59點，跌131.45點或0.46%，成交金額 977.5億元。國指收報11385.38點，跌73.71點或0.64%；上證收報3374.38點，升25.44點或0.76%。復市後的A股走勢優於港股。

恒指呈2連陰走勢，返回保歷加通道之內，超買情況略紓緩。恒指最低跌至28282.01點，創10月4日以來之低位，下一個支持參考為10月3日高位28194.16點。MACD快慢線正差距擴闊，走勢仍偏好。

中國央行行長周小川接受《財經》雜誌採訪稱，中國將繼續向前推進滙率制度改革。中國9月外滙存底連續第八個月上升，增幅超出市場預期。中國外管局表示，跨境資金流動保持穩定的基礎將更加堅實。

中國銀聯公布，在10月1日至8日銀聯網絡交易額創下黃金周新高，達到1.37萬億元人民幣，交易總筆數7.28億筆，日均較去年「十一」黃金周分別增長36.2%和11.7%。料消息利好金融和消費板塊。

西班牙政府警告加泰羅尼亞，已經準備好干預並恢復對加泰羅尼亞的控制，如果加泰羅尼亞推進獨立，將有經濟崩潰的風險。美國國防部長馬蒂斯表示，美國正採取「外交為主」的努力應對北韓問題。朝中社則表示，對北韓的制裁與戰爭行為相差無幾。美股三大指數回軟，今早亞太股市向好，夜期下跌而ADR上升，兩者背馳，料恒指走勢偏軟，支持參考為28194點。另，是日為北韓勞動黨的第72個建黨紀念日，宜留意北亞局勢。

個股介紹：

萬洲國際(00288)的主要業務為從事生產及銷售豬肉食品業務，包括肉製品及生鮮豬肉，以及生豬養殖。

集團在2017年中期錄得營業額106.58億美元，增長2%；經營利潤9.01億美元，增長7.5%；股東應佔溢利(未計生物公允價值調整)4.92億美元，增長5.6%。

集團旗下全資附屬史密斯菲爾德早前宣布，收購Eilt及Vericom的100%股本。Elit及Vericom在羅馬尼亞經營三間肉製品生產設施、五間分銷中心及相關資產。集團指，預期收購事項將使史密斯菲爾德於羅馬尼亞肉製品市場取得領導地位，並且得以在盈利較高的傳統渠道出售品牌產品組合。

參考彭博數據，集團2017年預測市盈率為14.01倍，周息率3.06%。股份上日收8.42元，上望9元，止蝕設於8.3元。

岑智勇

南華金融集團高級策略師

權益披露：

分析師岑智勇 (CE:APR850)及其關連人士沒有持有報告內所推介的證券的任何及相關權益。