即巿股評 港股直擊

中共十九大將於10月18日召開，在此之前，多個板塊都傳出不同的政策和消息，例如內房、內銀、證券、汽車等等，讓投資者炒個不亦樂乎。然而，其實還有不少重要板塊尚未傳政策或消息，大健康板塊便是其中之一。對投資者而言，這可能是一個部署的好時機：對上市公司而言，趁板塊尚未炒熱作部署，其實也是一個不錯的部署。

原本從事全面國際貨運服務、運輸服務及倉儲服務的盛良物流(08292)，近日夥拍華晨汽車(01114)旗下華晨國際汽貿及一間名為上正大的中國公司，簽訂一份諒解備忘錄，內容有關建議於中國成立一間合資公司，以在中國從事大健康與基因檢測產業及提供高端海外醫療服務。

據公告介紹，上正大的主要業務為從事基因檢測、幹細胞存儲及幹細胞治療業務，及抗衰老化妝美容保健品的研發及應用技術。上正大為全球基因檢測領域首次提以「基因檢測為導向的精準健康管理」公司，總部設立在上海，專業致力於國際生命健康科學領域裏最頂尖的生物治療和抗衰老的研發及應用技術。在是次合作中，上正大的業務和技術，正好能幫助盛良及華晨進軍大健康產業。

至於華晨，其早於1999年上市，現時市值達1135億元，資產總額1400億元人民幣，資本實力雄厚。此外，華晨銷售汽車的對象，大多為擁有高收入的中國客戶群，正正也是較關注健康的一群，將來有潛力成為合資公司的客戶。

至於盛良，由於集團與馬來西亞客戶關係良好，其最大客戶(佔總收入46%)指定Worldgate Express作為馬來西亞獨家服務供應商，同時聘用盛良於馬來西亞為其客戶提供物流服務。基於這種合作關係，成功為盛良建立起馬來西亞及東南亞的生意網絡，有助合資公司開拓當地市場。再者，近期愈來愈多來自東南亞國家的公司到香港上市，隨着當地人對香港公司的認識加深，相信也有助合資公司拓展業務。

事實上，大健康產業的概念，早已在香港資本市場出現，當中更不乏科網巨頭的身影，例子包括恒大健康(00708)及阿里健康(00241)，兩間公司的市值都超320億元，規模不少。是次華晨汽車集團與盛良物流合組聯營公司「正大華晨大健康」，進軍大健康產業，相信也不難引起投資者的關注。

楊衡瑞

深信善用科技+知識可改變世界，透過網絡分享股票投資、理財及金融圈趣聞