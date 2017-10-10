港股直擊 即巿股評

港股昨日回吐過百點，市場觀望北韓局勢及明日公布之《施政報告》，料恒指今日窄幅爭持機會較大。

隔晚美股三大指數向下，惟跌幅輕微。道指收跌12點，報22761點，連跌兩日。納指結束九連漲，收跌0.16%，報6579點。標普收跌0.18%，報2544點。道指與納指一度刷新盤中最高紀錄，惟尾市走弱，其中醫療保健、消費服務和生活消費品等板塊領跌。

即將迎來的季度業績期受到關注，資料顯示，標普500成分股企業第三季盈利將增長4.8%，低於今年前兩季錄得的兩位數增幅。

美國與北韓的政治關係仍然緊張，雙方領導人繼續相互發出口頭威脅。今日10月10日為北韓勞動黨黨慶，並適逢日本眾議院改選公告的重大日子，外界推測北韓有可能會再度發射飛彈，對太平洋，甚至美國西岸產生潛在威脅。資金流向避險資產，金價持續反彈。紐約現貨金每盎斯收報1283.7美元，升8.4美元，升幅0.66%。.

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，與本港上日收市價比較，造價個別發展。滙控(00005)ADR折合港元計收報77.42元，較本港上日收市跌8仙；騰訊(00700)ADR收報351.2元，升2.2元；國壽(02628)ADR收報23.95元，跌5仙。「三桶油」方面，中海油(00883)ADR收報9.95元，跌5仙；中石油(00857)ADR收報4.98元，跌2仙；中石化(00386)ADR收報5.81元，升2仙。至於電訊股，中移動(00941)ADR收報78.53元，升0.18元；聯通(00762)ADR收報10.92元，跌2仙。

ADR港股比例指數報28347，較周一恒指收市升20點。恒指昨午曾挫176點，收報28326點，跌131點或0.5%。恒指短期支持參考上周三的上升裂口底部28194點，阻力位為上周五高位28626點。市場觀望明日公布的《施政報告》，除了首置盤及改革利得稅之外，政府亦打算在《施政報告》推出動用部分從港鐵收取的股息，資助長途乘客交通費，摩根士丹利認為對港鐵(00066)有溫和正面影響。

焦點板塊

內房股：昨日幾乎全線向下，有21隻過百億市值的內房股，其股價較過去20日內的高位低一成或以上，包括：中海外(00688)、碧桂園(02007)、華潤置地(01109)、雅居樂(03383)、龍光地產(03380)、遠洋集團(03377)、佳兆業(01638)、旭輝(00884)、合景泰富(01813)等。另外，《中國證券報》報道，為防範房地產泡沫風險，監管部門已啟動針對個人消費貸和經營貸資金違規進入房地產市場等亂象的排查和打擊。融創中國(01918)公布，9月合同銷售額430.4億元人民幣，增長2.18倍。

焦點股份

吉利汽車(00175)：昨日公布9月份營運數據，總銷量創歷史新高，按年升42%至10.89萬部，按月亦增13%。今年首九個月，總銷量較去年同期增長80%，至82.71萬部，達今年經修訂全年銷量目標110萬部之75%。

中國電力(02380)：計劃向控股股東國家電投，收購兩個清潔能源發電項目，作價分別約48.25億元人民幣及1.17億元人民幣。公司計劃供股集資，以應付收購，每三股供一股，集資金額不少於20億元，實際作價將按市況而定。

通達集團(00698)：公布，就分拆手提電腦及平板電腦外殼業務通達宏泰上市，提出通過特別中期股息以實物形式分派，每持有40股通達股份可獲得一股通達宏泰股份。

利邦(00891)：昨公布已與一名獨立第三方展開磋商，並達成無法律約束力原則上協議，潛在認購人將可能認購利邦的新發行股份，利邦亦已收取7200萬港元訂金。利邦昨日停牌，停牌前收報0.47元，該股於今日復牌。

香港醫思醫療(02138)：預期截至9月底止，上半年銷售合約將錄得不少於45%的增長。

耀才證券(01428)：預期截至9月底止中期收益總額約2.15億元，較去年同期1.3億元，增長約65.4%。

金馬能源(06885):今日首日掛牌，昨晚於輝立交易場暗盤收報3元，與上市價持平。金馬為河南焦炭生產商及焦化副產品加工商，是次招股公開發售獲逾42倍超購，已啟動回撥機制，人人有份。