即巿股評 港股直擊

隨着輪證市場發展日漸成熟，除了恒指相關的牛熊證一直備受投資者關注外，個股牛熊證今年亦漸見普及，推出個股牛熊證的發行商由今年初的7家增加至目前10家，個股牛熊證數目亦由今年初約1000隻增加至目前超過2000隻，不足一年之內增長超過一倍。由於可選擇的產品數量亦因而增加，一方面可為市場帶來更多競爭及選擇，不過更多產品或會令投資者眼花繚亂，舉例說，目前市場上的騰訊牛證超過400隻，當中收回價處於335元至342元(即距離現價約4%之內)的產品已有25隻。因此，投資者須有一套合理的邏輯去選擇牛熊證。我們不妨由以下步驟說起以作解釋。

首先，與任何投資產品一樣，最重要是留意牛熊證的風險及回報。而在牛熊證的條款中，收回價可反映其最主要的風險，而槓桿則可反映其潛在回報。因此，在眾多複雜的數據中，我們建議投資者集中留意此兩大指標：「收回價」及「槓桿」。

（一）因應自己的風險取態，先選定收回區域

部署牛熊證時要面對的最大風險是其收回風險。舉例說，投資者如看好某一股份並買入牛證，一旦正股股價觸及牛證的收回價，該產品即停止買賣及被收回，即使正股股價日後上升，投資者亦不能捕捉往後的升幅。因此，選擇牛熊證的首要步驟是從收回價着手，選擇合乎自己需要的收回水平。當然，投資者須權衡風險和回報，例如下圖顯示最貼價的牛證收回價為341元附近，該3隻牛證亦是市場上槓桿最高的一批產品，投資取態較進取的投資者可留意此收回區域內的產品。另一方面，收回價較遠，例如在335元附近的牛證，則適合較保守的投資者，其槓桿亦相對較低。

（二）選定收回區域後，揀選槓桿最突出的產品

接着，投資者可在選定的收回區域內進一步挑選槓桿最高的產品。槓桿比率既能反映產品的理論回報之外，亦可反映價格水平屬較貴抑或較便宜，即是在相近收回價的產品之中，槓桿越高則代表其價格越便宜。我們觀察到部分投資者會利用溢價或產品面值去比較產品平貴，其實槓桿比率才是最有效和快捷的比較方法。

市場上3隻收回價在341元附近的產品當中，槓桿最高的選擇為騰訊牛60045。既然這3隻產品的收回水平僅相差約一個價位，但提供的槓桿卻有明顯分別，為何不選擇槓桿最高的產品，以最低的買入成本謀求最高的潛在回報？正正由於目前有更多發行商推出個股牛熊證令可供選擇的產品數量增加，投資者選定收回區域後，便可受惠於市場的價格競爭，更容易選擇槓桿最高、價格最相宜的產品。

承接以上挑選產品的邏輯，高盛為方便投資者作出選擇，在網站特設「牛熊證比較」工具，為投資者提供清晰透明的資訊，是市場上首家發行商提供此平台讓投資者直接比較不同發行商的牛熊證。如下圖所示，投資者只需輸入牛熊證編號，即可得知市場上其他相同收回價(即相同收回風險)的產品，並標示出當中槓桿最高的選擇，及以圖表顯示各產品過往的價格表現，投資者便可得知哪隻產品能提供最佳、最穩定的表現。投資者可從以下連結瀏覽「牛熊證比較」工具。(http://www.gswarrants.com.hk/cgi/cbbc/cbbc_compare.cgi)

註: 以上數據資料來自高盛認股證牛熊證網站 http://www.gswarrants.com.hk/

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