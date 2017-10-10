即巿股評 港股直擊

上周，因十一及中秋節假期的關係，本港市場只有三日市，雖然放假氣氛濃厚，但市況卻出乎預期的出現大幅度的向上突破走勢。承着美股不斷地破頂及內地定向降準的因素刺激下，期指於這期間內急升超過一千點，由27300點左右水平升至周五的高位28623點，更曾一度輕微突破2015點大時代的高位(28621點)，氣勢果真一時無兩。話雖如此，畢竟大市於短期內升幅已巨，且已開始挑戰兩年之高位，走勢難免更趨反覆。昨天，期指便乘內地股市節後復市時表現未符預期般理想已出現輕微回吐，昨收市最終報28347點。現時期指正處於關鍵時刻，本周的走勢亦變得至為重要。

暫時筆者對本月之後的市況仍抱着審慎樂觀的看法，不過亦會建議大家同時還要小心大市突破高位不成，卻出現大戶派貨的局面的可能性，這主因筆者對上星期在假期因素的影響下大市卻還能有過千億成交的現象持有懷疑的態度。不過有一點是可以肯定的，就是如上期所說，本月市況將會迎來快且大的波幅，而同時應市的難度亦會增加，因此希望大家多留意本周的市況發展，再根據相關情況小心部署，以盡享大波幅所帶來的回報。

技術方面，經過上周的急升，期指的短期走勢明顯由偏淡轉為向好。在日線圖上，期指已重回各主要移動平均線之上，同時亦正式突破前三頂的阻力(28100-28255點區間)；而各技術指標亦相繼出現轉好的訊號，如DMI+線已升穿DMI-線，同時Adx線已開展了上升勢頭，反映新一輪升浪可能已成形；另外，MACD圖中亦已出現了牛牛訊號，且牛差距亦正不斷擴闊，反映買力亦正在不斷加強中，以上皆顯示短線期指向上的趨勢而越見明顯，本月更高的指數應該還未出現。不過，始終期指在短時間內已升了很多，且大時代高位相信亦存在一定的阻力，因此相信未來數天期指應該會先在28000點至28600點左右之區間上落整固，蓄力之後會再上行作出突破，而暫時28000點左右水平會是一個關鍵位置，如該水平能守穩的話，向上突破將會於短時間內便會出現；否則，期指很有可能會有多一點調整空間，而下一個重要支持便會是本月的底位27336點，如此關位能守穩的話，本輪上升的形態亦可保持，本月高位則仍有機會於稍後時間出現；當然，若不幸連該位置也失守的話，上周的急升便很有可能是大戶托高派貨的手段，而之後將會迎來更深的調整，或會再見26000點左右水平。筆者預期本月的市況變化會來得很快，因此大家宜先按上述之可能性制定相應的策略，以防招致損失或痛失入市良機。

策略方面，上周建議大家所執行的鞍馬式組合應該已完全平倉獲利。現時大市仍維持向上尋頂的格局，且預期市況變化會來得很快，因此筆者並不建議各位胡亂以Long Put的策略去博可能出現的數百點的回調，反而應靜待上述的支持或阻力出現突破才入市。首先，如未來期指回調至28000點附近，可考慮開倉做10月Long Call28800點，期權金成本大概為80-90點左右，如收市跌穿27900點左右便要考慮止蝕；另外，如未來數天收市價升穿28623點的話，亦可考慮開倉做10月Long Call29200點，期權金成本大概為120-130點左右，如之後收市跌穿28300點左右便要考慮止蝕。

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編按：作者 陳晧廉，證監會持牌代表，現職外資金融機構，從事金融行業超過10年，醉心研究以小博大之機率，以輸有限贏無限的買入期權工具在股市搵食，80後，在求學時已沉迷投資研究，曾是香港大專生「外匯模擬投資比賽」始創推手之一。