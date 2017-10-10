即巿股評 港股直擊

昨天筆者已指出大市會在周初整固，預料今天仍須回氣，周三開始便有望重拾動力，不過昨天大市已回測小時圖支持，如果希望再跌一點才入市，恐怕未必如願。大市雖整固，不過資金搶入市。第四季都不宜看淡，只要審慎持倉，聖誕大餐應該可以很豐富！

大市昨天輕微回吐，收市前小時圖喘定，由於區間開始收窄，傾向今天仍是整固，消化日前的超買後仍向好。從日線圖看期指28250點左右水平已差不多，從周一的低位看下跌空間不太大，回穿28000點的機率很低，當小時圖收穿28350點水平，便是初步完成整固的訊號，未建倉的朋友可考慮在升穿28350點時建倉，買入10月28600點的認購期權長倉。

增持現金 明年出擊

國指方面亦類同，現時回試小時圖區間支持，從日線圖看國期11250點會有重要支持。從周一低位看下跌空間不大，由於上周國指上升動力較強，有機會整固消化後，仍是國指成分股成為大市上升的主要動力。未建倉朋友可考慮在升穿11500點時建倉，買入10月11600點的認購期權長倉。

上證昨升穿3400點，已突破了長線阻力水平，從循環看有望反覆上升至10月19日左右，亦即10月的轉折時間窗，必須留意，如10月20日後再次突破高位，整組升浪有望在11月3日或11月17日左右出現，由於今年升幅已很大，不妨整理持倉，增持現金，待來年再次入市，既已豐收便不妨在12月時休息一下，或是好好整理自己今年所學所研的知識！

作為一個市場參與者，必須認識每次股市崩盤的成因及過程，作為效率市場學說的支持者，推薦大家一本書，供大家聖誕節時細讀一番，書名為《1929年大崩盤》，作者是John Kenneth Galbraith，筆者會於周二及周四的文章跟大家探討1929年大崩盤事件。

在〈從國指看10月走勢〉一文，筆者推薦了旺旺（00151），由10月2日開市價5.47元買入，昨天已高見5.94元，升幅不俗。除此之外，很多零售股表現都十分亮麗，聖誕禮物一於此中尋，今天選數隻零售股給大家研究！

康師傅（00322）在無消息下破位，昨天發出買入訊號，由於上季呈收集，貨底都相當乾，本季有望乾升至季尾，周一已大升，不過在13元以下仍值得買入，目標先睇15元至16元水平，升穿便要上望20元至22元了。之前持有的資源股不妨略為減磅套現換馬。1月時要增持現金，留待復活節前後，再以資源股建倉。

銀基集團（00886）在長假前已起步，短線有點超買，不過長線升浪才剛起步。同樣有望本季發威，短期阻力上望1.5元水平，升穿下一關是2元。留意月波幅，如買入後月波幅增大，銀基長線目標有望升穿4元。買入的朋友便要多點耐性，止蝕位放遠點，給予足夠的震盪空間！中國食品（00506）日線周線都剛發出買入訊號，可考慮現價買入，本季目標上望5.5元水平。止蝕位先放在3.5元水平，此股現時未見超買，升勢傾向會較穩健，反覆向上尋頂。

利豐今季上望6元

早前跟大家分析了利豐（00494），9月28日已再次發出買入訊號，現時再展新升浪，本季有望上攻6元水平，值得留意的，步入10月，利豐發出了長線買入訊號，這是自2009年8月至今未曾出現的，有望長線反覆調整已完成，利豐這隻昔日股王再次睡醒，下一個阻力位在9元水平，潛在升幅十分吸引，亦可考慮用股票期權捕捉升浪。呷哺呷哺（00520）屬於高追之選，風險較大，必須限注，現價買入，止蝕位放在8.5元水平，用上移止蝕位方法處理，不宜估頂，動力相當不錯，初步阻力在12元水平。

最後介紹醫藥股，早前筆者已建議大家買入，今天再推介麗珠醫藥（01513），在45元水平已發出買入訊號，昨天一開市便觸發買入價位，如現價買入不設目標價，以40元為止蝕位，買入後上移止賺位操作，走勢穩健，相信後續升幅應不錯。

作者筆名「軒熙爸」，全職炒家，研究技術分析多年惟仍未能滿足，最終明白效率市場的道理，如何用量化數據去處理隨機市場中不可預測，卻可以操作的特性。作者在臉書《日子的痕跡》專頁，把過去18個月的交易紀錄公開供參考。【計量分析】將會逢周二及周四開市前向「港股360」讀者分享市場看法。