即巿股評 港股直擊 國際財經

恒生指數於9月29日至10月6日4個交易日累升逾千點，創29個月收市新高後，昨天略呈回吐壓力，表現反覆，收報28326點，跌131點(0.46%)。大市全日成交977.5億元，上升股份比例佔42%。

9月以來，本欄多次提及假如美滙指數進一步轉強，將加劇新興市場走資壓力，抑制包括港股在內的新興市場股市升勢。

回看過去一個月，新興國貨幣如土耳其里拉、南非蘭特及墨西哥披索，兌美元的跌幅高達4.7%至8.2%；台幣、韓圜和新加坡元等幣值貶值幅度亦超過1%。不過，參照相關貨幣指數的走勢，近日新興市場的走資壓力似乎有所紓緩。

從【右圖】可見，反映新興市場一籃子貨幣走勢的亞洲貨幣指數(ADXY)與摩根大通新興市場貨幣指數(JPM-EMFX)，在9月初創下年內新高後隨即急插，其後於100天線水平喘定，企穩年初以來上升浪的38.2%回調支持位。

巧合的是，ADXY指數9月初展開跌勢後不久，恒指的上升動力立刻減弱；當ADXY於9月底喘穩後，恒指10月開局便即時向上爆發，可見兩者走勢甚為相似。

相信毋須多說，導致新興市場貨幣與股市共同承壓的一大因素，當然是美滙指數。美滙指數自年初跌穿50天線後，上月逐漸擺脫弱勢，並於月底再次升穿並站穩50天線之上。猶如船舶航行轉向，必須經過減速、調整方向、向新目標加速進發的步驟，現階段美滙下跌壓力已減弱，未來有望重啟升浪(美國稅改議案通過與否舉足輕重)，在美滙升勢加速之前，新興市場股市可繼續高奏牛市進行曲。

港股技術走勢不俗，恒指經歷9月下旬整固後極速回升，且觸及小型上升通道頂及2015年大時代高位，現水平出現阻力亦屬合理；但要留意恒指日線RSI已突破下降通道頂，且未屆超買水平，預示大市應未見頂。

除了上周提及恒指連升8個月後在9月斷纜回氣，以及月波幅低企都有利恒指延續升勢，參考恒指成交量分布圖，只要指數沒有跌回8月至9月形成的成交密集區內(約27500至28100點區間)，將無礙恒指進一步向上發展。否則，上周高見28626點便是假突破，恒指很大機會回落到8月至9月的徘徊區浮沉，再次形成待變格局。

更重要的是，港股今次升勢不只集中於指數權重股，恒指在9月下旬橫行整固之時，中線市寬(股價高於50天線)從9月25日的46.1%低位，輾轉回升至9月底的52.9%，近日更明顯突破9月高位，正朝向60%進發；短線市寬(3天線高於18天線比率)亦逼近9月高位的59.3%，反映市底正在轉強。

由於兩者與70%至80%阻力區尚有一段距離，意味本月恒指還有一定上升空間。各種利好因素疊加，有利恒指短期邁向29400點的初步目標，本欄對此十分樂觀。

信報投資研究部

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