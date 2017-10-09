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今日 17:11 重要通告 港股直擊

吉利汽車9月銷量按年增42% 創新高

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吉利汽車(00175)公布，9月總銷量達10.89萬部，創歷史新高，按年增長約42%，按月上升約13%，惟出口量按年減少1%至2058部。其中，中國市場總銷量約10.68萬部，按年增長約43%。

另外，今年首9個月總銷量約82.71萬部，按年增長約80%，並達至經修訂全年銷量目標110萬部的75%。

9月「新帝豪」車型的銷量約2.38萬部，按年增長約13%。「遠景」轎車銷量約1.12萬部，上升約1%。期內，新運動型多用途車型「Vision SUV」(遠景SUV)銷量約1.01萬部。

下載港交所通告原文

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