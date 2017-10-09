港股直擊 即巿股評

美股上周五晚高位整固，道指微跌結束七連漲。港股連升四日、累飆1036點後，今日反覆回吐。內需股成逆市奇兵，內房和濠賭股沽壓較大。

恒指今早低開17點，開市後曾跌過百點，其後一度拗腰，倒升30點，見28488點全日高，之後復受壓，上午最多跌154點，中午跌85點。恒指下午2時後跌穿上午低位，曾挫176點，見28282點全日低。恒指收報28326點，跌131點或0.5%。大市今日下跌股份比例為58%，上升股比例42%。

全日成交額977.5億元，較上日減少約52.21億元。

國企指數收報11385點，跌73點或0.6%。

恒指即月期貨收市跌88點或0.31%，報28347點，高水20點。

A股假期後復市造好，滬指午後升幅收窄，收市升0.76%；深成指升1.6%。兩市成交額約5384億元人民幣。

歐洲三大股市最新個別發展；美國道指期貨最新升26點，報22720。

藍籌股方面，中移動(00941)跌0.8%；建行(00939)跌0.6%；友邦(01299)跌0.3%，工行(01398)跌0.9%；騰訊(00700)計劃分拆系內網絡文學業務閱文集團於主板上市，股價跌0.9%；平保(02318)跌0.9%；上周藍籌升幅王吉利(00175)回吐1.8%。紐約油價上周挫4.6%，「三桶油」跌0.8%至1%。相反，滬深港通雙向交易今日恢復，港交所(00388)升1.7%，居成交榜第二位；滙控(00005)升0.2%；領展(00823)升0.6%；恒地(00012)升0.8%。

焦點板塊

內需股：食物及飲料製造商逆市跑出，康師傅(00322)創52周高，收市升8.1%；旺旺(00151)升6.1%，為表現最好藍籌；蒙牛(02319)創逾兩年高，收市升1.6%；統一(00220)升2.1%；萬洲(00288)升0.8%；達利食品(03799)升6.7%；半新股升海食品(01676)升5.1%。另外，恒安(01044)升4.8%。

科技股：今日表現兩極，個別股份突圍。新華社報道，預計2019年內地將成為全球最大的平板顯示生產基地，信利國際(00732)飆29.2%，為全日升幅最大「港股通」股份；華顯光電(00334)升9.1%；京東方精電(00710)升12.6%。5G題材續熱炒，中興通訊(00763)獲富瑞上調目標至40元，早上創上市新高，收市倒跌2.2%；長飛光纖光纜(06869)創新高，收市升2.7%；南方通信(01617)升1.3%。另外，中芯國際(00981)急漲6.6%；恒騰(00136)升11.4%，成交額12.1億元。相反，珩灣科技(01523)核數師辭任，股價曾挫13.6%，收市跌6.3%；藍籌瑞聲(02018)跌2.7%；舜宇(02382)跌2.3%；高偉(01415)跌1.7%。

內房股：「金九銀十」行情今年降溫，熱點城市在十一長假期間的網簽(簽訂買賣合約)期內大跌近八成。新華社亦報道，黃金周樓市成交大幅下降，新盤提供優惠，而二手房有議價空間。內房股受壓，融創中國(01918)挫5.4%；中國恒大(03333)跌3.5%；華潤置地(01109)跌2%；中海外(00688)跌1.9%；萬科(02202)跌2.3%；碧桂園(02007)跌2.3%；龍光地產(03380) 9月合約銷售按年增71%，股價跌4.3%；世房(00813)曾創52周高，收市倒跌2.1%；雅居樂(03383)挫7.1%；中國奧園(03883)挫7.2%。

濠賭股：澳門旅遊局公布，整個黃金周(10月1日至8日)訪澳旅客共有92.06萬人次，按年升10.3%；其中內地客按年升11%。不過濠賭股受壓，金沙中國(01928)跌2.7%；銀娛(00027)跌3.2%；新濠國際(00200)跌2.2%；永利澳門(01128)跌4.1%；美高梅中國(02282)跌2.1%；澳博(00880)跌1.3%。

焦點股份

眾安(06060)：全日表現波動，早段曾挫半成，其後轉升4.4%，見97.8元創上市新高，收市要跌3%，報90.8元，成交額25.22億元。

電視廣播(00511)：今早復牌曾升6.4%，收市升4.2%。集團公布，通訊局已表示未能就其所關注事項的評估提供任何時間表。該公司將向執行人員申請進一步延長寄發要約文件之時間，並將於稍後時間就申請延長寄發時間之結果作進一步公告。 目前為止，未能確定要約將會進行。

惠理基金(00806)：股價曾飆11.7%，見8.49元今早創逾一年新高，收市升8%，成交額6.16億元。市傳香港投資基金公會剛向香港證監會提出建議，促請證監游說中國當局開放內地養老保險基金「第二支柱」──企業年金和職業年金買入北上基金，有關規模超過一萬億元人民幣。

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