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美高梅中國(02282)聯席董事長何超瓊今日稱，澳門在十一黃金周期間，訂房情況理想，旅客數字增長不俗。不過有券商估計黃金周賭收，未符市場預期般高速增長，何超瓊僅稱，美高梅的賭收增長符合公司預期。她又指出，澳門賭收不應如過去般以爆發式增長，而是應追求穩定、健康的增長方式。

她今日出席「中國日報亞洲領袖圓桌論壇」後，表明澳門應多發展特色旅遊，藉此吸引不同地區的旅客，亦令人想到澳門時不會只記得賭博。博彩企業陸續加入更多非博彩元素，而何超瓊稱建造澳門旅遊塔後，廣州亦借鏡澳門建設旅遊塔，此情況亦反映澳門可以輸出博彩以外經驗。

她在論壇內亦表示，過去自己曾作為港澳兩地的中間人，與港方商討兩地合作時，港方認為香港不需要博彩方面的經驗，但何超瓊認為合作不止博彩方面。同樣，她回到澳門後亦遇上類似情況。隨着粵港澳大灣區概念在社會上多了討論後，何超瓊認為日後三地發展時，政府應推動私人企業互相合作，發展灣區內經濟及不同產業。

至於，澳門正就賭場前線員工，在工餘時間禁止進入賭場展開公眾諮詢。何超瓊稱作為業界人士，支持政府解決病態賭徒的問題，而諮詢階段亦應多聆聽不同意見。她又稱父親、澳博(00880)主席何鴻燊會因應自己情況，決定會否退出更多公司職位。