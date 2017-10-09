即巿股評 港股直擊

如果給大家兩年半的日子，選出一隻倍升股，容易嗎？若將目標上調至10隻，容易嗎？若換成要選出100隻，大家又認為是易還是難呢？筆者有個習慣，就是每月盤點收費專欄內分析股份的表現，從2015年4月1日成立，截至今年9月30日，剛好就是兩年半，合共選出111隻倍升股，佔總數534隻超過兩成。在兩年半期間約630個交易日，對比那111隻倍升股，即平均不足5.7日選上一隻，相信是現時坊間鮮有的績效。但我更在意是有多少隻股份錄得最高升幅少於10%，其實也有112隻，正是最好和最差表現的股份數目相若。

回報率不少於六成

假設出現最壞的情況，就是那112隻股份全數「報銷」，即蝕盡本金，計出全數534隻股份的平均賬面回報率仍有60.93%，若只以每隻股份投資1000元計算，總投資金額為53.4萬元，賬面仍賺超過33萬元，這是截至2017年10月6日得出的數字，即是歷時約兩年半產生的效果。事實上，那112隻股份絕無可能全數「報銷」，較合理應視作每隻股份蝕五成，計出平均回報率由60.93%提升至71.42%；賬面利潤由33.1萬元提升至近38.8萬元，相差近5.7萬元。而不論賬面賺逾六成或七成，倘若大家能做到上述績效，難道不會感到滿意嗎？

代價發行公告詳情

然而，即使擁有與筆者相若的鑑股能力，卻沒有守候的耐性，最終也無法達致總體回報率超過六成或七成的結果。在此與大家分享一個持股歷時超過一年半才成為倍升股的案例，四海國際(00120)是筆者於2016年3月15日分析股份，早於3月11日晚上發布一則「須予披露交易」公告，歸類為代價發行，引起我的關注。那是與世紀城市國際(00355)一起發布的聯合公告，內容有關延長組成合營投資快遞上海的框架協議至4月12日。事件可追溯至同年1月14日開市前兩間公司發布的另一則聯合公告，表示四海國際的全資附屬公司Sunview就成立合營企業以投資快遞上海訂立了一份框架協議。Sunview將按每股1元之代價，向持有快遞上海95%股權之現擁有人發行4股新股。於交易完成後，快遞香港將分別由Sunview及現有擁有人持有60%及40%股權。另外，快遞香港將向現有擁有人收購快遞上海之快遞控股權，最終全資擁有全部股權。

不換股便無法圖利

交易代價為415萬元，並以現金支付。四海國際也同意向當時的擁有人發行本金額2380萬元可換股債券A作為代價證券，以結算顧問費。另因不競爭承諾，向現有擁有人發行可換股債券B，本金為3325萬元。兩批債券的轉換價同為0.35元，相對2016年3月14日收報0.32元，仍是溢價逾9%。而合共潛在發行最高股數為1.63億股，佔當時已發行股數之3.83%。可換股債券為期四年，期間不會支付任何利息，反映持有人要圖利，必須在股價高於0.35元時換成普通股沽出市場套現。

昔日股價表現重溫

於去年1月13日此股收報0.33元，之後股價反覆向下，至2月12日收報0.236元，為當時四個月新低。下個交易日(2月15日)起股價逐漸回升，至3月11日高見0.325元，卻仍未重上消息發布前的0.33元，更遑論是轉換價0.35元，相信這是令交易遞延的原因。自3月7日起，股價收高於0.3元，連同3月14日已是第六天，反映股價已企穩於0.3元以上。當時股價0.32元與0.3元比較，升幅不足7%，同時若上述的代價交易要成事，極有可能要讓賣家看到股價為0.35元或以上，這也成了於0.32元買入風險不大的證明。為免篇幅太長，其餘分析及之後的股價發展，將於本周三 (10月11日)待續。

聶Sir

富途證券證券分析師

證監會持牌人士

電郵：[email protected]

於執筆時，筆者或相關人士，並未持有上述股份。

以上純屬個人研究分享，並不代表本網站、筆者或其僱主之意見、推薦、陳述、誘使、支持或安排，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。