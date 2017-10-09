即巿股評 港股直擊

內地股市黃金周後復市，A股大升，但港股喺上星期已偷步升逾千點，今日有回吐亦屬正常。恒指今早低開17點後，一度倒升見過28488點半日高位，暫時喺28500點有阻力，其後回吐壓力再現，半日最多跌154點，見28304點半日低位。中午恒指報收28372點，跌85點；國指中午報收11438點，跌20點。

重磅藍籌股大部份見回吐，騰訊(00700)宣布分拆網絡文學業務閱文集團，股價未受刺激上升，反而略見回吐，半日報收350.4元，跌1.6元。要獲得閱文集團股份，要喺今個月17日之前持有騰訊股份，依家仲有成個星期時間，大戶買貨唔心急，壓住個價繼續收集，騰訊股價高處未算高。

至於濠賭股今日繼續下跌，黃金周數字表現一般，令之前已偷步炒上嘅濠賭股借勢回吐，不過阿Man認為以全年表現計，濠賭股今年肯定大豐收，短線回吐話唔定係上車好機會，只要股價守住20日線，呢個板塊未咁快玩完。

除咗濠賭股，內房股今日亦見沽壓，傳統「金九銀十」嘅內地樓市行情，喺阿爺嘅調控樓市措施下降溫，今日內房股有沽壓，幾隻龍頭跌幅閒閒地4%，不過全年銷售數字肯定交足功課，兼且大部份內房股喺今年頭三季嘅銷售額，均已達至全年目標，對全年業績無影響，只要北水一吹雞入場，內房股隨時又準備落鑊。阿Man吼實佳兆業(01638)，話晒大劉同甘比入場冇幾耐，目前市值不足400億，見識過之前恒大(03333)同融創(01918)點樣喪升，佳兆業未有耐達標，中線股價炒上十蚊八蚊唔出奇，都係時間嘅問題。

北水重臨又炒起港交所(00388)，好老實今日成交額唔算特別多，炒起港交所都只不過搵個藉口，股價升2.4%，重上220元水平之上，可惜連225元都未見到影，要重上之前高位睇怕無咁容易。除咗港交所，今日又見券商股有鑊氣，阿Man講過N咁多次，餐餐券商股落鑊，大市就要掉頭或抖氣。寧願強勢板塊如內房、科技同汽車股生生性性，都唔願見券商股落鑊，今日咁嘅環境，好彩係指數唔回得多，睇嚟今次只係中途停站抖抖氣，28500之前再儲儲力，今個月仍然有望再創高位。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)