港股直擊 即巿股評

美股三大指數上周五晚高位整固，道指低收。港股四日飆高過千點、創29個月收市新高後，今早回吐。

恒指今早低開17點，開市後曾跌過百點，其後一度拗腰，倒升30點，見28488點半日高，之後復受壓，最多跌154點，見28303點半日低。恒指中午收報28372點，跌85點或0.3%，大市成交額581.88億元。

國企指數報11438點，跌20點或0.2%。

A股長假復市造好，滬指升1.24%；深成指升1.93%。

藍籌股方面，上周藍籌升幅王吉利(00175)回吐3.3%；友邦(01299)跌0.7%，工行(01398)跌0.6%。另外，騰訊(00700)計劃分拆系內網絡文學業務閱文集團於主板上市，股價半日跌0.5%；平保(02318)跌0.3%；中移動(00941)跌0.4%。紐約油價上周挫4.6%，「三桶油」半日跌0.9%至1.5%。相反，滬深港通雙向交易今早恢復，港交所(00388)半日升2.4%；建行(00939)升0.4%；中行(03988)升0.5%。

焦點板塊

內需股：食物及飲料製造商逆市跑出，康師傅(00322)創52周高，半日飆10.2%；旺旺(00151)升5.4%；蒙牛(02319)創逾兩年高，半日升4.1%；統一(00220)升2.6%；萬洲(00288)升0.8%；達利食品(03799)升2.5%；中糧肉食(01610)升1.3%；半新股升海食品(01676)升7.9%。另外，恒安(01044)升3%。

內房股：「金九銀十」行情今年降溫，熱點城市在十一長假期間的網簽(簽訂買賣合約)期內大跌近八成。新華社亦報道，黃金周樓市成交大幅下降，新盤提供優惠，而二手房有議價空間。內房股今早受壓，融創中國(01918)跌4.2%；中國恒大(03333)跌4%；華潤置地(01109)跌2.2%；中海外(00688)跌1.9%；萬科(02202)跌2.1%；碧桂園(02007)跌2.3%；龍湖地產(00960)跌2.6%；龍光地產(03380) 9月合約銷售按年增71%，股價跌4.4%；世房(00813)曾創52周高，半日倒跌2.5%；雅居樂(03383)跌5.9%。

濠賭股：澳門旅遊局公布，整個黃金周(10月1日至8日)訪澳旅客共有92.06萬人次，按年升10.3%；其中內地客按年升11%。不過濠賭股今早受壓，金沙中國(01928)跌2.1%；銀娛(00027)跌2.6%；新濠國際(00200)跌1.6%；永利澳門(01128)跌2.4%；美高梅中國(02282)跌1.3%；澳博(00880)跌0.7%。

科技股：今早表現兩極，個別股份突圍，中芯國際(00981)創逾半年高，半日升6.2%；信利國際(00732)飆升17.5%；恒騰(00136)升7.1%，成交額6.57億元。相反，熱炒5G題材的中興通訊(00763)今早創上市新高後，半日倒跌2%；珩灣科技(01523)核數師辭任，股價曾挫13.6%，半日跌幅收窄至4.2%；藍籌瑞聲(02018)跌2.7%；舜宇(02382)跌1.4%。

焦點股份

眾安(06060)：今早表現波動，早段曾挫半成，其後轉升4.4%，見97.8元創上市新高，半日僅升0.4%，報94元，成交額15.62億元。

電視廣播(00511)：今早復牌曾升6.4%，半日升4.4%。集團公布，通訊局已表示未能就其所關注事項的評估提供任何時間表。該公司將向執行人員申請進一步延長寄發要約文件之時間，並將於稍後時間就申請延長寄發時間之結果作進一步公告。 目前為止，未能確定要約將會進行。

惠理基金(00806)：今早創一年新高，半日升11.6%，成交額4.69億元。市傳香港投資基金公會剛向香港證監會提出建議，促請證監游說中國當局開放內地養老保險基金「第二支柱」──企業年金和職業年金買入北上基金，有關規模超過一萬億元人民幣。

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