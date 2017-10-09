即巿股評 港股直擊

Long time no see！爆放11日假之後終於都返嚟呢張寫字枱。都唔知係唔係push system為咗歡迎我歸位嘅關係，晨咁早就死system，係度連環push，好彩呢個push無錯字啫，如果唔係連環7次錯字push都真係要搵窿瓹。呢11日嘅假期都算叉足電，亦因為咁，所以無一日睇過個市(睇新聞佢報點數就有，堅係無開圖)，又所以期間讀者Martin send email嚟問我點睇個市，我都係憑以往「10．1」升多跌少嘅慣例去答你架咋。

今日返嚟處理完個push system後再開圖，係要啲時間望吓嘅，喺上星期五(10月6日)做過高位28626點，升穿咗2015年「大時代」高位28588點。喺「大時代」之後因為A股跌市，所以港股都出現一個差不多成10個月嘅跌勢，由那時嘅28588點跌到去2016年2月頭嘅低位18278點先識停，其後恒指又再升過，今次升勢仲有成年幾咁耐，係呀，咪就係升到依家嘅28626點囉。

「咁會唔會見歷史高位31958點呀？」哼，呢個就真係無人知，只知道睇返上個星期恒指走勢，日線圖+保歷加通道睇，由於上星期五嗰一吓高開低收其實升穿咗保歷加通道頂部，而今日A股長期假復市後開市升1.6%，但恒指見紅，都只因為恒指要跌返落去保歷加通道裏面啫，再加上唔駛我講都估到，咁chur法最敏感嘅SlowSTC(14,3)到已經升到鐘擺嘅頂部，再唔回少少落嚟嘅話就真係好難向觀眾「膠袋」。

開恒指牛熊證街貨圖睇，最貼價嘅牛證就係27700至27799點，呢度有相當於818張期指，同現價(10點25分mark底28318點計)有 618點距離；至於上方熊證，咦？雙重貨喎，喺28700至28799點同28800至28899點呢度，同樣分別有469張期指，係呀，最多都不過500張，依家個勢咁好升，牛證街貨多啲都唔出奇呀；如果要個市只係食最貼價嘅熊證的話，就即係要個市上到28699點去食28600至28699點嗰236張期指，同現價比相差384點。

向下行就點數遠但食得多，但上行就點數近但食得少。按目前大市氣氛向好，今日下跌百零點都只係為比個市唞一唞氣，若然咁就認為上星期五同「大時代」高位見「雙頂」嘅話就真係早得滯，不如咁，反正上周三(4日)有個上升裂口(28311至28194點)，等個市回氣至補回呢個裂口之後再買升都唔遲，重點係：市面上啲證個收回價都確係唔係好貼價，就算睇啱市但工具唔夠好，都可能令你嘅投資表現受到影響；河野公平都想等曹星如隻眼好返再重賽啦。

作者阿珊，從事財經及投資版報道超過10年，由平面媒體走到網絡世界。相信技術分析，由窩輪到牛熊證無一不炒，唔貪心，志在搵餐下午茶。

電郵：[email protected]