港股直擊 即巿股評

美股上周五晚整固，道指低收。港股連升四日、飆高過千點後，今早亦見回吐。

恒指今早低開17點，開市後曾跌過百點，其後一度拗腰，倒升30點，見28488點暫時高，之後復受壓，暫時最多跌154點，見28303點。截至上午約11時14分，恒指報28392點，跌65點或0.2%，大市成交額497.11億元。

國企指數報11444點，跌14點或0.1%。

A股長假後復市造好，滬指升1.17%；深成指升1.74%。

藍籌股方面，上周表現最好的吉利(00175)回吐3.5%；友邦(01299)跌0.6%，工行(01398)跌0.6%。

騰訊(00700)計劃分拆系內網絡文學業務閱文集團於主板上市，股價今早窄幅上落，最新跌0.5%。

滬深港股通今日恢復雙方交易，港交所(00388)逆市造好，最新升1.8%。

建行(00939)升0.4%。

澳門旅遊局公布，黃金周首7天(10月1日至7日)訪澳旅客共有84.45萬人次，按年升11.6%；當中內地客按年升9.6%。不過濠賭股今早受壓，金沙中國(01928)跌2%；銀娛(00027)跌2.6%；新濠國際(00200)跌2.7%；永利澳門(01128)跌2.6%；美高梅中國(02282)跌1.4%；澳博(00880)跌0.9%。

更多港股資訊，請瀏覽<港股360>。