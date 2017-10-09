個別科技股發圍，中芯國際(00981)曾升5.4%，見9.83元創5個月高，現升4.4%，成交額2.88億元。
信利國際(00732)曾升10.1%，見2.83元逾兩個月高，現升8.9%，成交額4810萬元。
上周五飆高28.8%的紫光控股(00365)今早高見2.23元近8個月高，現升11.7%。
軟件股百奧家庭互動(02100)升5.3%。
相反，熱炒5G題材的中興通訊(00763)今早創上市新高後，最新倒跌1.5%。
最新推出的《360選股器》助您篩選心水股，歡迎免費試用。
個別科技股發圍，中芯國際(00981)曾升5.4%，見9.83元創5個月高，現升4.4%，成交額2.88億元。
信利國際(00732)曾升10.1%，見2.83元逾兩個月高，現升8.9%，成交額4810萬元。
上周五飆高28.8%的紫光控股(00365)今早高見2.23元近8個月高，現升11.7%。
軟件股百奧家庭互動(02100)升5.3%。
相反，熱炒5G題材的中興通訊(00763)今早創上市新高後，最新倒跌1.5%。
最新推出的《360選股器》助您篩選心水股，歡迎免費試用。
|下一篇：
|港股挫逾百點後曾倒升 眾安又破頂
|上一篇：
|德銀稱CEO肯定會與海航集團會面