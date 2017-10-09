港股直擊 即巿股評

珩灣科技(01523)股價急挫，最新挫12.6%，報1.67元為逾一個月低，成交額暫有645萬元。

集團公布，「德勤．關黃陳方會計師事務所」已辭任核數師，10月4日已生效，原因為雙方未能就截至2017年12月31日止年度的核數費用達成共識。

集團建議委任安永作為核數師以填補德勤辭任之後的臨時空缺。

另外，吳舜瑛上月已因個人原因已辭任公司財務總監一職，確認與董事會並無意見分歧；而謝嘉熙獲委任為首席財務官。

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