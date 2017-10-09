港股直擊 即巿股評

電視廣播(00511)今早復牌，高開5.3%，報27.8元，暫錄成交額373萬元。

集團公布，通訊局已表示未能就其所關注事項的評估提供任何時間表。該公司將向執行人員申請進一步延長寄發要約文件之時間，並將於稍後時間就申請延長寄發時間之結果作進一步公告。 目前為止，未能確定要約將會進行。

集團早前就證監會收購及合併委員會因應公司回購計劃的裁決，申請司法覆核，高等法院裁定電視廣播勝訴，證監會須撤回裁決，並支付訟費。

最新推出的《360選股器》助您篩選心水股，歡迎免費試用。