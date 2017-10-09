訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 09:26 港股直擊 即巿股評

【異動股】電視廣播復牌高開半成 回購仍未確定

放大圖片

電視廣播(00511)今早復牌，高開5.3%，報27.8元，暫錄成交額373萬元。

集團公布，通訊局已表示未能就其所關注事項的評估提供任何時間表。該公司將向執行人員申請進一步延長寄發要約文件之時間，並將於稍後時間就申請延長寄發時間之結果作進一步公告。 目前為止，未能確定要約將會進行。

集團早前就證監會收購及合併委員會因應公司回購計劃的裁決，申請司法覆核，高等法院裁定電視廣播勝訴，證監會須撤回裁決，並支付訟費。

最新推出的《360選股器》助您篩選心水股，歡迎免費試用。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。