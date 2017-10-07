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今日 09:11 重要通告 港股直擊

廣澤國際盈警料中期少賺逾75%

廣澤國際(00989)發出盈利警告，預期截至9月底止的中期純利較去年同期錄得逾75%的重大跌幅，去年同期則錄得純利9770萬元(人民幣．下同)。

集團指，其物業項目廣澤紅府二期於9月底已經準備好可作交付，惟地方政府機關未能發出相關竣工證，以達到收入確認的要求 ，故此預期從物業銷售所產生的收入會受重大影響， 中期純利也會減少。

集團預期，下半年將有廣澤紅府二期和萬升．前城國際兩個物業項目落成及交付，該兩個項目截至9月底之合約銷售分別不少於5億元及1.3億元。

下載港交所通告原文

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