港股直擊 即巿股評

港股四日升逾千點見近十年高位，內地股市今日長假後復市，料追隨近期港股升幅，相反港股雖然有「北水」重開因素，但在觀望《施政報告》及北韓局勢又再升溫下，有機會短期稍作整固。

美股三大指數上周五漲跌不一，道指尾市跌幅收窄，收市微跌1點，報22773點，結束七連漲。納指收市微升4點，報6590點，今年第55次創造收市高位。標普收跌0.1%，報2549點，結束八連漲。全個星期，道指漲1.65%，納指漲1.45%，標普漲1.19%。

美國勞工部宣布，美國9月非農就業人數減少3.3萬人，為7年來首次萎縮。在此之前，非農就業數據已經連續83個月增長。失業率下降至4.2%，創16年來最低水平。但非農數據後，聯邦基金期貨顯示，交易員預計美國聯儲局在12月加息概率為93%，非農報告公布前該概率為83%。市場分析師指出，雖然就業報告遠不及預期，但聯儲局此前已有預期，或還會堅持計劃，如果失業率很快降至4%以下，聯儲局的動作將可能加快。

美股最近強勢之主因是經濟數據表現強勁，且市場對特朗普稅收改革的希望重燃。不過地緣政治又再升溫，《俄新社》援引出訪平壤的俄羅斯議員報道稱，北韓準備試射遠程導彈，相信射程可達美國西海岸。美國總統特朗普昨日表示，過去政府與北韓會談均無成果，要應付平壤政府只有一種做法可行，但沒有透露是否出動軍事手段對付平壤。外界則普遍揣測特朗普口中的方法是軍事行動，若屬實勢必對股市帶來震盪。

在美國買賣主要港股預託證券(ADR)價格，和本港上日收市價比較，造價普遍下跌。滙控(00005)ADR折合港元計收報77.27元，較本港上周五收市跌8仙；騰訊(00700)ADR收報352.65元，升0.65元；國壽(02628)ADR收報23.9元，跌0.2元。油價急跌，中海油(00883)ADR收報9.9元，跌0.2元；中石油(00857)ADR收報4.98元，跌6仙；中石化(00386)ADR收報5.81元，跌3仙。至於電訊股，中移動(00941)ADR收報78.26元，跌0.69元；聯通(00762)ADR收報10.91元，跌0.11元。

ADR港股比例指數報28409，較上周五恒指收市跌48點或0.17%。恒指上周五高開247點，報28626點，創2007年底以來，近10年新高，收報28458點，升78點或0.3%，連升第4日累飆1036點。股價高於50天線比率的中線市寬為57.6%，升1.3個百分點，為近六個半月來高位，反映大市內部質素繼續好轉。恒指目前14天RSI為64.1，仍未超買，短期支持參考上周三上升裂口底部的28194點附近。A股長假後今日復市，料反映人行定向降準的利好消息；滬深港通雙向交易恢復，大市成交有望活躍，惟本周市場焦點落在周三公布的《施政報告》上，各方關注最新房屋政策對樓市影響。

焦點股份

中國恒大(03333)：宣布向7994名中高層管理幹部授出購股權，將可認購該公司合共7.4357億股股份，相當於已發行股本約5.7%，每股行使價30.2元。恒大上周五收市報30.2元，跌1.8%。

中國新金融集團(00412)：發盈利預警，預期截至今年9月底止中期業績虧損較去年同期大幅減少，去年同期錄得虧損5.51億元。

華晨中國(01114)今日除息0.11元。