即巿股評 港股直擊

讀者曾小姐問:「本人45歲，計劃5年後退休，用了150萬做了一個收息組合，持股有10隻，包括：越秀房產信託基金(00405)、置富產業信託(00778)、領展(00823)、匯賢產業信託(87001)、滙控(00005)、交通銀行(03328)、華潤電力(00836)、港燈(02638)、電能實業(00006)及中電控股(00002)。請問股份數目是否太多，可以增減哪些股份呢？謝謝。」

黃國英 豐盛金融資產管理董事

「其實十隻股票是合適的，但股票的類型太過相近，比較側重REITs、銀行股及公用股。REITs前景較為危險，除了加息，網購的發展都會打擊相關股份表現。公用股經過量化寬鬆後，表現都不會太突出，資本增值的希望變得不太好。我會建議銀行股可以繼續持有，因有加息因素推動。REITs數目可能要減少，公用股的組合出現重疊，可以考慮減少。另外，你可以因應情況，選擇加入一些工業股，有一定的派息率，或是選擇加入較低息的騰訊(00700)。」

岑智勇 南華金融集團高級策略師

「曾小姐的目標是打造150萬元的投資組合，並每月收取1萬元的股息，這意味着要求每年股息率為1*12 / 150 = 8%。參考讀者的選股，只有匯賢產業信託及曾派特別息的電能實業符合要求。若讀者要達到8%的股息率回報，在選股方面可能要進取一些，挑選一些股息率較高的股票。另外，筆者利用「港股360」的「DIY選股」系統，按以下條件去選股：1) 市值在15.6億或以上 (以避開市值太小的股份)；2) 股息率在7.9% (以乎合讀者對股息之需求) ; 3) 股東回報率(ROE)在9.4%或以上 (希望找出具一定盈利能力之公司)。得出的結果如下（見下圖），希望能提供一個參考給讀者。」

羅崇博 信報投資研究部



「我認為閣下的收息組合設計也不差，表面上似乎側重REITs及公用電力股，但由於長線來說很難說哪隻股份可以在板塊中脫穎而出，故少少大包圍式亦無可厚非。若想優化一下，我建議考慮剔走華潤電力及電能實業，前者因為內地政策風險較高，後者因為已有業務較單純的港燈，不宜重覆。至於交行，其前景及券商評價只屬一般，亦建議換出。剔出三隻股份後，可加入中銀香港(02388)、建行(00939)及息率目前有6.5厘的香港電訊(06823)。整個收息股組合宜在每年派息後作出檢討，以減低賺息蝕價機會。」



〈港股360〉【一問三答】環節，歡迎讀者就股票、衍生工具、經濟等向專家提問，電郵至[email protected]。務求為讀者提供較全面之分析，建議每次提問不多於2隻股票。